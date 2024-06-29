В Україні на 2024 рік збільшили держзамовлення на підготовку фахівців у сфері медицини та оборони
Уряд на засіданні 28 червня ухвалив рішення про збільшення державного замовлення у 2024 році на підготовку фахівців у галузях охорони здоров'я та оборони
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
"Розширення держзамовлення відбудеться у таких сферах, як охорона здоров’я, воєнні науки, національна безпека і безпека державного кордону, публічне управління та адміністрування, транспорт та будівництво, легка промисловість та інші", - йдеться у повідомленні.
У МОН ці сфери назвали найбільш жаданими на ринку праці. Водночас у 2024 році збільшиться державне замовлення на підготовку фахівців:
- за галузями: "Охорона здоров’я" на 1112 людей та "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону" на 640 людей;
- за спеціальностями: "Медицина" на 523 особи, "Терапія та реабілітація" на 314 осіб, "Медична психологія" на 90 осіб, "Технології медичної діагностики та лікування" на 44 особи.
"Україна вже зараз потребує і потребуватиме надалі великої кількості медиків, працівників робітничих спеціальностей, саперів, інженерів тощо. Наше завдання – створити щільний зв’язок у ланцюжку освіта-економіка-ринок праці", – вказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Міністерка економіки Юлія Свириденко додала, що державне замовлення було збільшене після аналізу ринку праці, щоб воно відповідало тенденціям й могло покрити запит роботодавців.
- Раніше очільник МОН Лісовий повідомив, що віднині вступити в аспірантуру на контракт можна буде лише на заочну та вечірню форми навчання, й це не даватиме права на відстрочку від мобілізації.
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