В Україні перевірили понад половину рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям
МОЗ разом із правоохоронцями перевірила 1359 із 2636 рішень МСЕК про встановлення групи інвалідності посадовцям державних органів
Про це 18 лютого повідомила пресслужба МОЗ.
Згідно з повідомленням, для перевірки було сформовано перелік із 2636 справ посадових осіб із понад 70 державних органів.
"Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд", - зазначив очільник відомства Віктор Ляшко.
Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета – щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості", - додав він.
Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у м. Дніпро.
Ляшко пообіцяв і надалі інформувати громадськість про результати перевірок.
- У жовтні 2024 року в ДБР заявили, що фальшивий діагноз від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), знайдений у посадовців, буде підставою для відкриття кримінального провадження.
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