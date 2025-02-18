В Україні перевірили понад половину рішень МСЕК про встановлення інвалідності посадовцям

Про це 18 лютого повідомила пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, для перевірки було сформовано перелік із 2636 справ посадових осіб із понад 70 державних органів.

"Фахівці вже опрацювали 1359 справ посадових осіб: 281 прийняте раніше рішення МСЕК скасовано, у 232 випадках змінено групу інвалідності або термін рішення, ще майже 500 людей викликано на огляд", - зазначив очільник відомства Віктор Ляшко.

Перелік осіб, справи яких потрібно переглянути, постійно збільшується щойно надходять додаткові дані від правоохоронців. Перевірки тривають. Наша мета – щоб підтримку отримували лише ті, хто дійсно її потребує. Це питання не лише права, але й соціальної справедливості", - додав він.

Перегляд справ здійснюють експерти Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності у м. Дніпро.

Ляшко пообіцяв і надалі інформувати громадськість про результати перевірок.