В Україні презентували 274 незаконно вивезені предмети археології, які повернула Естонія
У Національному музеї історії України, що в Києві, презентували 274 предметів культурної спадщини, зокрема 115 монет, які були незаконно вивезені за межі держави. Їх було затримано естонськими прикордонниками, після чого Естонія повернула предмети археології Україні
Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Зараз разом з Україною весь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей. Ми вдячні всім, хто долучився до повернення українського культурного надбання додому, всім хто працює на благо України", - наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Серед повернених предметів археології є ті, які належать до скіфського, передримського, римського й середньовічного часів. Також були представлені монети візантійських імператорів Костянтина VII Багрянородного, Никифора II Фоки, Іоанна I Цимісхія та Василія II Болгаробійця.
"Колекція, яку Естонія повернула Україні, стосується тисячолітнього періоду історії України. Ми дуже вдячні за це", – підкреслив генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.
Фото: Катерина Галко
Фото: Катерина Галко
- За період зі 24 лютого 2022 року до 25 березня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила в Україні 1046 пам'яток культурної спадщини. Найбільше – на Харківщині.
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