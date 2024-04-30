В Україні презентували 274 незаконно вивезені предмети археології, які повернула Естонія

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Зараз разом з Україною весь цивілізований світ, який шанує міжнародне право та вболіває за перемогу нашої країни, а також за те, щоб справедливість панувала не тільки щодо відстоювання незалежності територій, а й щодо законності переміщення культурних цінностей. Ми вдячні всім, хто долучився до повернення українського культурного надбання додому, всім хто працює на благо України", - наголосив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Серед повернених предметів археології є ті, які належать до скіфського, передримського, римського й середньовічного часів. Також були представлені монети візантійських імператорів Костянтина VII Багрянородного, Никифора II Фоки, Іоанна I Цимісхія та Василія II Болгаробійця.

"Колекція, яку Естонія повернула Україні, стосується тисячолітнього періоду історії України. Ми дуже вдячні за це", – підкреслив генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

Фото: Катерина Галко

Фото: Катерина Галко