В Україні призначать нового очільника Державного космічного агентства, - Сметанін

Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Стосовно питання голови Державного космічного агентства ми з вами неодноразово спілкувалися. Це питання на сьогодні дуже насущне", - наголосив він.

За його словами, чинник керівник Володимир Бень вже написав заяву на звільнення.

"Зараз призначається новий виконуючий обов'язки. Паралельно ми зараз формуємо комісію, яка буде підбирати нового голову Державного космічного агентства. Я думаю, що ми протягом найближчого місяця закриємо це питання і призначимо нового керівника. Дійсно, проблема є, і ми над нею працюємо", - підсумував він.