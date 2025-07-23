В Україні встановили 28 липня Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць, які були страчені або загинули в полоні
В Україні 28 липня оголосили Днем пам’яті закатованих, страчених або загиблих у полоні
Відповідну постанову "Про вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні" проголосували на пленарному засіданні Верховної Ради 22 липня.
Запровадити на державному рівні День вшанування памʼяті закатованих у полоні українців упродовж трьох років просила Спільнота Оленівки.
"Це буде День пам'яті за всіма, хто загинув у ворожому полоні. І за військовими і цивільними, яких росіяни утримували в неволі і вони там померли внаслідок поганих умов або катування чи страти. Це важливо не лише для родин спільноти Оленівки, а й для всіх родин, у яких рідні загинули у ворожому полоні. Ми б хотіли своєю діяльністю – спробами встановити цей день - підтримати також і цих людей", – розповіла представниця ГО "Спільнота Оленівки" Олександра Мазур.
Вона додала, що зараз це для всіх є надзвичайно потрібно і актуально.
"Якби минуло багато років, то, можливо, – це б стало "формальністю". Але ми досі перебуваємо в цьому моменті, у якому навіть сьогодні росіяни когось катують у полоні. Днями навіть була новина, що цивільна людина померла в російському полоні. Зараз це дуже актуально, і це те, що зараз поряд з нами. На державному рівні треба цю дату закріпити в календарі. Ми навіть не вимагаємо і не просимо від держави, щоб вони виділяли кошти на заходи. Ми все зробимо самі. Просто нам потрібен цей підпис, кінцева формальність, що українська держава визнає: у нашому календарі офіційно є День пам'яті страчених полонених", – поділилась Мазур.
Що передбачено
Установлення щорічного Дня памʼяті 28 липня. Саме в цей день стався теракт у колонії в окупованій Оленівці, де в ніч проти 29 липня 2022 року загинули щонайменше 53 українських військовополонених.
Вшанування на державному рівні Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.
Теракт у тюремному бараку Оленівки росіяни влаштували у ніч на 29 липня 2022 року. У будівлі, де утримували українських військовополонених, стався потужний вибух. Російські пропагандистські ЗМІ тоді повідомляли, що загинуло 50 українських захисників, ще 70 зазнали важких поранень. Як повідомляли у ГО "Спільнота Оленівки" точно відома доля 63 людей, щодо інших немає інформації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.99
- EUR Купівля 48.62Продаж 49.31
- Актуальне
- Важливе