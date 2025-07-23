В Україні встановили 28 липня  Днем вшанування пам’яті Захисників та Захисниць, які були страчені або загинули в полоні

Відповідну постанову "Про вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні" проголосували на пленарному засіданні Верховної Ради 22 липня.

Запровадити на державному рівні День вшанування памʼяті закатованих у полоні українців упродовж трьох років просила Спільнота Оленівки.

"Це буде День пам'яті за всіма, хто загинув у ворожому полоні. І за військовими і цивільними, яких росіяни утримували в неволі і вони там померли внаслідок поганих умов або катування чи страти. Це важливо не лише для родин спільноти Оленівки, а й для всіх родин, у яких рідні загинули у ворожому полоні. Ми б хотіли своєю діяльністю – спробами встановити цей день - підтримати також і цих людей", – розповіла представниця ГО "Спільнота Оленівки" Олександра Мазур.

Вона додала, що зараз це для всіх є надзвичайно потрібно і актуально.

"Якби минуло багато років, то, можливо, – це б стало "формальністю". Але ми досі перебуваємо в цьому моменті, у якому навіть сьогодні росіяни когось катують у полоні. Днями навіть була новина, що цивільна людина померла в російському полоні. Зараз це дуже актуально, і це те, що зараз поряд з нами. На державному рівні треба цю дату закріпити в календарі. Ми навіть не вимагаємо і не просимо від держави, щоб вони виділяли кошти на заходи. Ми все зробимо самі. Просто нам потрібен цей підпис, кінцева формальність, що українська держава визнає: у нашому календарі офіційно є День пам'яті страчених полонених", – поділилась Мазур.

Що передбачено

Установлення щорічного Дня памʼяті 28 липня. Саме в цей день стався теракт у колонії в окупованій Оленівці, де в ніч проти 29 липня 2022 року загинули щонайменше 53 українських військовополонених.

Вшанування на державному рівні Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань і цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.