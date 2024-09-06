В Україні з добу унаслідок пожеж згоріло 650 га лісу
За минулу добу в Україні зафіксовано 701 пожежу, внаслідок яких знищено понад 650 гектарів лісів
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними ДСНС, в Україні за добу сталась 701 лісова пожежа, унаслідок якої було втрачено більше 650 га природи.
"Це не просто статистика. Це сотні гектарів лісів, полів та заповідних територій, які знищено лише за один день. Кожен дим — це крик нашої природи про допомогу", - йдеться у повідомленні.
Аби запобігти лісовим пожежам у ДСНС порадили не палити сухостій та не нехтуй правилами безпеки.
"Зупинимось, замислимось, діятимемо. Не пали сухостій, не нехтуй правилами безпеки. Бо кожен вогонь — це втрата, яку вже не відновити", - додали у ДСНС.
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5 вересня у селі Кримки Краматорського району Донеччини під час гасіння лісової пожежі машина рятувальників підірвалась на ворожому снаряді, в результаті чого троє з них дістали поранення.
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