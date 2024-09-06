В Україні з добу унаслідок пожеж згоріло 650 га лісу

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, в Україні за добу сталась 701 лісова пожежа, унаслідок якої було втрачено більше 650 га природи.

"Це не просто статистика. Це сотні гектарів лісів, полів та заповідних територій, які знищено лише за один день. Кожен дим — це крик нашої природи про допомогу", - йдеться у повідомленні.

Аби запобігти лісовим пожежам у ДСНС порадили не палити сухостій та не нехтуй правилами безпеки.

"Зупинимось, замислимось, діятимемо. Не пали сухостій, не нехтуй правилами безпеки. Бо кожен вогонь — це втрата, яку вже не відновити", - додали у ДСНС.