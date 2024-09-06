На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені

Про це повідомляє ДСНС.

"Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі.

Надзвичайників госпіталізовано до лікарні.

Подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.