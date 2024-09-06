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На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені

Ксенія Золотова
6 вересня, 2024 п'ятниця
09:52
Війна з Росією

5 вересня у селі Кримки Краматорського району Донеччини під час гасіння лісової пожежі машина рятувальників підірвалась на ворожому снаряді, в результаті чого троє з них дістали поранення

Зміст

Про це повідомляє ДСНС.

"Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі. 

Надзвичайників госпіталізовано до лікарні.

Подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.

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Теги:
Донеччина
ДСНС
лісові пожежі
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