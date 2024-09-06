На Донеччині пожежна машина підірвалась на ворожому снаряді: троє рятувальників поранені
5 вересня у селі Кримки Краматорського району Донеччини під час гасіння лісової пожежі машина рятувальників підірвалась на ворожому снаряді, в результаті чого троє з них дістали поранення
Про це повідомляє ДСНС.
"Троє рятувальників з Харківщини, які були залучені до ліквідації масштабної лісової пожежі на Донеччині, отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Пожежна автоцистерна, на якій вони працювали, підірвалася на ворожому вибухонебезпечному предметі.
Надзвичайників госпіталізовано до лікарні.
Подія сталася увечері 5 вересня у селі Кримки Краматорського району.
- Вранці п'ятниці, 6 вересня, російська армія обстріляла Люботин на Харківщині, внаслідок чого поранено трьох жінок, у тому числі 16-річну дівчину. Також пошкоджено житлові будинки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.39
- EUR Купівля 45.36Продаж 46.02
- Актуальне
- Важливе