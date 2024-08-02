В Україні за перше півріччя 2024-го народилося 87 655 дітей. Де найбільше

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Зазначено, що протягом першого півріччя:

9695 дітей народилися у Києві,

у Львівській області - 7923,

Дніпропетровській - 6962,

Одеській - 6197,

Київській - 4947,

Рівненській - 4532,

Закарпатській - 4323,

Вінницькій - 4005,

Івано-Франківській - 3916,

Харківській - 3798.

Водночас протягом шести місяців 2024 року в Україні зареєстрували 72 766 шлюбів.

"Найбільше актових записів про шлюб складено відділами державної реєстрації актів цивільного стану м. Києва (9392), Дніпропетровської (7076), Одеської (4896), Київської (4848), Львівської (4616), Харківської (4148), Вінницької (3362), Полтавської (3065), Черкаської (3001) та Хмельницької (2925) областей. Розірвати шлюбні стосунки вирішили вп’ятеро менше подружніх пар (15 578)", - розповіли у відомстві.

Також у повідомленні додають, що за пів року 4 605 українців змінили свої імена, прізвища та/або по-батькові. Найчастіше це реєстрували у Києві (709), на Дніпропетровщині (390), Львівщині (329), Одещині (325) та Київщині (291).