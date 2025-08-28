В Україні заблокували YouTube-канал підсанкційного продюсера Бардаша
В Україні заблокували доступ до YouTube каналу підсанкційного співака, який продюсував "Гриби", Wellboy та Quest Pistols, Юрія Бардаша
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бардаш підтримав Москву й поширював співзвучні російській пропаганді наративи.
Зокрема, у квітні президент України підписав указ про запровадження проти нього санкцій РНБО.
- У травні суд визнав відомого продюсера Юрія Бардаша винним у підтримці російської агресії проти України та 22 травня призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
