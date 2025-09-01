В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
З 1 вересня в Україні розпочинається реалізація експериментального проєкту, спрямованого на впровадження 12-річної системи шкільної освіти
Про це повідомила Верховна Рада України.
Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що однією з ключових причин переходу до 12-річної системи є синхронізація з освітніми системами країн Європи.
"На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", – зазначив він.
Передбачено два напрями навчання: академічний і професійний.
- Академічний напрям — більше теоретичний, орієнтований на підготовку до вступу у виші.
- Професійний напрям — поєднує повну середню освіту з отриманням професії. Учні паралельно здобувають практичні навички, які дозволяють після школи вже працювати за фахом.
Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.
- У 2024-2026 навчальному році майже 2,3 млн учнів здобуватимуть освіту в очному форматі, коли дистанційно навчатимуться на 103 тис. менше школярів, ніж торік – близько 1,2 млн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе