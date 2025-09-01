В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання

Про це повідомила Верховна Рада України.

Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак пояснив, що однією з ключових причин переходу до 12-річної системи є синхронізація з освітніми системами країн Європи.

"На сьогодні 11-річна система навчання залишається в Росії, Білорусі та Україні. 12-річна – загальноприйнята у всій Європі. Цей стандарт прийняла й Америка. Але головне, звичайно, не лише символізм. А те, що європейці почнуть визнавати наші шкільні атестати", – зазначив він.

Передбачено два напрями навчання: академічний і професійний.

Академічний напрям — більше теоретичний, орієнтований на підготовку до вступу у виші.

Професійний напрям — поєднує повну середню освіту з отриманням професії. Учні паралельно здобувають практичні навички, які дозволяють після школи вже працювати за фахом.

Експериментальний проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.