Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко
У 2024-2026 навчальному році майже 2,3 млн учнів здобуватимуть освіту в очному форматі, коли дистанційно навчатимуться на 103 тис. менше школярів, ніж торік – близько 1,2 млн
Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
"Сьогодні для 3,5 мільйонів українських дітей починається навчальний рік. Усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, дистанційно — на 103 тисячі учнів менше, ніж торік", – поінформувала вона.
Очільниця уряду зазначила, що до кінця 2026 року планується відкриття 203 нових укриттів для шкіл.
Читайте також: Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
Також Свириденко нагадала про застосунок для учнів "Мрія", який нині охоплює учнів та вчителів у 2 тис. шкіл.
"У постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання", – додала премʼєрка.
- Раніше директор Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич розповіла, що кількість першокласників в Одесі цього року скоротилася вдвічі у порівнянні з 2021 роком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.59
- EUR Купівля 48Продаж 48.69
- Актуальне
- Важливе