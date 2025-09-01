Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Сьогодні для 3,5 мільйонів українських дітей починається навчальний рік. Усе більше школярів повертається до очного навчання: майже 2,3 мільйона учнів навчатимуться очно, дистанційно — на 103 тисячі учнів менше, ніж торік", – поінформувала вона.

Очільниця уряду зазначила, що до кінця 2026 року планується відкриття 203 нових укриттів для шкіл.

Також Свириденко нагадала про застосунок для учнів "Мрія", який нині охоплює учнів та вчителів у 2 тис. шкіл.

"У постраждалих від війни громадах відкрили 406 центрів цифрового навчання", – додала премʼєрка.