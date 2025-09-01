Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц

Про це в етері Еспресо розповіла депутатка Харківської обласної ради Галина Куц.



"Харків фактично готовий до нового навчального року. Я була на серпневій педагогічній конференції і почула речі, які викликають оптимізм. Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти". У нас для початкових класів вже є метрошкола на шести станціях метро. Якщо минулого року по черзі ходили на навчання біля тисячі учнів, то зараз 5 тисяч першачків буде ходити у ці метрошколи", - зауважила Галина Куц.

За її словами, також є новітні підземні школи, які достатньо потужні, щоб їм не загрожували російські обстріли. Таких шкіл було чотири, ще три до 1 вересня ввели в експлуатацію. І зараз за проєктом ЮНІСЕФ будується ще 38 таких шкіл.

"Якщо подивитися статистику, то на Харківщині з 576 будівель закладів загальної середньої освіти пошкоджено 314, а повністю зруйновано 60. Цього року у дистанційному форматі будуть вчитися діти 378 шкіл, а у змішаній формі – 198, а торік було 79. Комбінований формат навчання переважно у південних регіонах Харківщини, але вже і Харків почав виходити на цей формат навчання", - прокоментувала депутатка облради.