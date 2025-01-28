Вартість квитків з України до Польщі й Угорщини зросте: раніше діяли знижки
Укрзалізниця оголосила, що з 1 лютого через зменшення знижок на міжнародні поїзди зросте вартість квитків з України до Польщі й Угорщини
Про це інформує Укрзалізниця.
"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Відтак, вартість квитків у напрямку Польщі зросте:
- у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%
- у вагонах купе – на 9-27%
- Київ – Варшава – на 37%
Квитки на поїзд Київ – Будапешт коштуватимуть на 17% дорожче у вагони СВ та на 21% у вагони купе.
До 31 січня у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці квитки на вказані рейси у лютому можна буде оформити за поточними цінами.
В Укрзалізниці додали, що розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.
- Раніше Укрзалізниця оголосила, що після завершення ремонту залізничної інфраструктури низку потягів на Одеському напрямку прискорять на 2-3 години.
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