"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової
У школах Росії запровадять уроки, що імітують навчальний процес часів Другої світової війни — учнів навчатимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Уроки з метою "занурення у шкільне життя періоду Великої Вітчизняної війни" проходитимуть у межах проєкту "Вчителі перемоги".
"Подібні ініціативи є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства. Влада РФ продовжує вибудовувати культуру поклоніння "вєлікой побєди", перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання", - зазначили в ЦПД.
У Центрі наголосили, що такий "урок історії" не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової, адже під виглядом "пам’яті про війну" дітей привчають сприймати збройну агресію "як природний стан своєї держави, а військову службу — як життєвий ідеал".
Замість розвитку сучасних знань і технологічних навичок російська система освіти занурює дітей у минуле, побудоване "брехні і воєнній істерії", тим самим позбавляючи їх шансу на гідне майбутнє.
- Крім того, в Росії готують нові шкільні підручники з російської мови та літератури з патріотичним, національно орієнтованим підходом, щоб формувати у дітей світогляд, що відповідає державній ідеології.
