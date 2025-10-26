"Вчитимуть користуватися логарифмічною лінійкою та пером із чорнильницею": у школах РФ відтворять освітній процес часів Другої світової

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Уроки з метою "занурення у шкільне життя періоду Великої Вітчизняної війни" проходитимуть у межах проєкту "Вчителі перемоги".

"Подібні ініціативи є частиною кремлівської стратегії з мілітаризації дитинства. Влада РФ продовжує вибудовувати культуру поклоніння "вєлікой побєди", перетворюючи школу на інструмент ідеологічного виховання", - зазначили в ЦПД.

У Центрі наголосили, що такий "урок історії" не має нічого спільного з осмисленням подій часів Другої світової, адже під виглядом "пам’яті про війну" дітей привчають сприймати збройну агресію "як природний стан своєї держави, а військову службу — як життєвий ідеал".

Замість розвитку сучасних знань і технологічних навичок російська система освіти занурює дітей у минуле, побудоване "брехні і воєнній істерії", тим самим позбавляючи їх шансу на гідне майбутнє.