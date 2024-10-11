Верховний Суд остаточно позбавив партію "Голос" державного фінансування через недостовірні відомості у звітах
Касаційний адміністративний суд 11 жовтня залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду щодо припинення державного фінансування партії "Голос"
Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.
Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності.
Зазначається, що постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.
Зокрема, до кінця 2024 року "Голос" мав би отримати від держави понад 57 млн грн за два квартали.
- Нагадаємо, наприкінці червня Національне агентство з питань запобігання корупції виявило порушення на понад 4,725 млн грн у звітах політичної партії "Голос" про майно, доходи та фінансові зобов'язання за III-IV квартали 2020 року.
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