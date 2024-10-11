Верховний Суд остаточно позбавив партію "Голос" державного фінансування через недостовірні відомості у звітах

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Це означає, що політична партія у цьому скликанні більше не отримає коштів державного фінансування на здійснення статутної діяльності.

Зазначається, що постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Зокрема, до кінця 2024 року "Голос" мав би отримати від держави понад 57 млн грн за два квартали.