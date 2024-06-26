Звітні невідповідності на майже 5 млн грн: НАЗК припиняє фінансування партії "Голос"

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Проаналізувавши звіт за 3-й квартал, НАЗК з'ясувало, що партія "Голос" оформила договори про надання послуг з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн. Серед зазначених послуг - усні консультації представників партії щодо практичних аспектів застосування виборчого кодексу, усні юридичні консультації членів дільничих виборчих комісій на місцевих виборах щодо виборчого процесу, перевірка правильності заповнень документів для спостерігачів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року тощо.

"Але зазначене товариство не надавало партії цих послуг. Це підтверджують, зокрема матеріали, отримані від органів державної влади (Державного бюро розслідувань, Державної податкової служби України), інформаційних баз даних, а відтак інформація є недостовірною", - зазначає НАЗК.

Так, із двома фізичними особами-підприємцями партія уклала договори на 274 тис. грн із недостовірними відомостями, зокрема, номерами законопроєктів, які на момент укладання договорів ще не були зареєстровані у Верховній Раді.

"Ці порушення є підставою для зупинення державного фінансування статутної діяльності політичної партії до усунення причин виявленого порушення", - йдеться у повідомленні.

У звіті за четвертий квартал 2020 року НАЗК виявило, що партія "Голос" знову оформила договори з ТОВ "Мейнтіс" на 1 млн грн, а київська міська територіальна організація Голосу оформила договір для надання послуг на понад 2 млн 452 тис. 500 грн.

У цьому випадку зазначене товариство не надало партії послуг.

"Тож у звіті вказано недостовірні відомості на загальну суму понад 3 млн 452 тис. 500 грн. Тобто, за два квартали 2020 року політична партія "Голос" внесла до звіту недостовірні відомості на загальну суму 4 млн 726 тис. 500 грн", - заявило НАЗК.

Відповідні матеріали НАЗК направило до Державного бюро розслідувань.

Крім того, у звіті встановлено інші порушення та недоліки, не пов'язані із недостовірністю відомостей.

Раніше НАЗК уже зупиняло фінансування "Голосу" через недостовірні відомості у звіті за II квартал 2020 року про витрати понад 1,3 млн грн на користь низки фізичних осіб-підприємців.

"Вже після відновлення обов'язку звітування партія подала до НАЗК уточнюючі документи, якими передбачено врегулювання відносин зі вказаними контрагентами та НАЗК повернуло фінансування", - повідомило агентство.

У 2020 році через порушення у звітах НАЗК зупиняло фінансування ВО "Батьківщина" Голосу, а у 2021 році - партії "Слуга народу". Після усунення партіями порушень НАЗК відновлювало їхнє фінансування.