Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
Від 2027 року учні четвертих класів у всіх українських школах складатимуть державну підсумкову атестацію (ДПА) у форматі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)
Про це йдеться в наказі Міністерства освіти й науки України.
Міносвіти повертає ДПА для четвертих класів у форматі ЗНО після того, як під час пандемії та початку повномасштабного вторгнення тестування було тимчасово припинено. Тепер іспит стане обов’язковим для всіх школярів початкової ланки.
Підготовка до впровадження нового формату розпочнеться 2025/2026 навчального року. Від лютого до квітня 2026 року буде створена спеціальна освітня онлайн-платформа, яка передаватиметься Українському центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) для проведення ДПА.
Навесні 2026 року відбудеться апробація нового формату: участь у тестуванні візьмуть близько 10 тисяч четвертокласників з різних регіонів країни. Це дозволить перевірити роботу системи та внести необхідні корективи перед повномасштабним впровадженням 2027 року.
Фінансування проведення ДПА у формі ЗНО здійснюватиметься коштом державного бюджету, а результати іспиту враховуватимуться під час видавання свідоцтва про базову освіту.
- Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційний звіт за результатами проведення НМТ у 2025 році. З нього видно, що кількість випускник минулих років, які цьогоріч брали участь у складанні НМТ збільшилась. Якщо торік їх було 78 тис. осіб, то цього року – понад 80 тис. Від загальної кількості учасників це становить 25,4 %.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.98 Купівля 40.98Продаж 41.45
- EUR Купівля 48.09Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе