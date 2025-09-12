Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив офіційний звіт за результатами проведення НМТ у 2025 році. З нього видно, що кількість випускник минулих років, які цьогоріч брали участь у складанні НМТ збільшилась. Якщо торік їх було 78 тис. осіб, то цього року – понад 80 тис. Від загальної кількості учасників це становить 25,4 %
Відповідна інформація розміщена на сайті Центру оцінювання якості освіти
Загалом у 2025 році зареєструвався 317 091 учасник. Випускники закладів загальної середньої освіти, студенти заклад вищої освіти та заклад фахової передвищої освіти , учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти становили 236 530 осіб (74,6%), а випускники минулих років – 80 562 від зареєстрованих, а це кожен четвертий учасник НМТ.
Якщо порівнювати ці цифри з минулим роком, торік кількість учасників НМТ – випускників минулих років була меншою – 78 187 осіб.
Результати НМТ
У звіті йдеться, що цьогоріч не подолали порогу хоча б із одного предмета 39 139 осіб, а це 13,5 % від тих, хто проходив тестування.
Троє осіб у всій Україні набрали максимальну кількість зі всіх чотирьох предметів – 800 балів у сумі. 600 балів (максимум по трьох предметах) отримав 31 учасник НМТ, 400 балів – 252 особи, і 200 балів – 2459 вступників.
Близько пів тисячі учасників складали НМТ іноземними мовами, з них майже 95% угорською (452 особи). Румунською мовою виявили бажання складати тестування 22 особи, польською – 4. Жодна людина не складала НМТ-2025 кримськотатарською мовою.
У 2025 році НМТ можна було пройти як на території України, де безпекова ситуація дозволяла створення тимчасових екзаменаційних центрів, так і за кордоном – у 55 містах 33 інших країн світу. Як і в попередні роки, через повномасштабну військову агресію Росії не було змоги провести НМТ в Херсонській, Донецькій і Луганській областях, через анексію територій – в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.12Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе