Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше

Відповідна інформація розміщена на сайті Центру оцінювання якості освіти

Загалом у 2025 році зареєструвався 317 091 учасник. Випускники закладів загальної середньої освіти, студенти заклад вищої освіти та заклад фахової передвищої освіти , учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти становили 236 530 осіб (74,6%), а випускники минулих років – 80 562 від зареєстрованих, а це кожен четвертий учасник НМТ.

Якщо порівнювати ці цифри з минулим роком, торік кількість учасників НМТ – випускників минулих років була меншою – 78 187 осіб.

Результати НМТ

У звіті йдеться, що цьогоріч не подолали порогу хоча б із одного предмета 39 139 осіб, а це 13,5 % від тих, хто проходив тестування.

Троє осіб у всій Україні набрали максимальну кількість зі всіх чотирьох предметів – 800 балів у сумі. 600 балів (максимум по трьох предметах) отримав 31 учасник НМТ, 400 балів – 252 особи, і 200 балів – 2459 вступників.

Близько пів тисячі учасників складали НМТ іноземними мовами, з них майже 95% угорською (452 особи). Румунською мовою виявили бажання складати тестування 22 особи, польською – 4. Жодна людина не складала НМТ-2025 кримськотатарською мовою.

У 2025 році НМТ можна було пройти як на території України, де безпекова ситуація дозволяла створення тимчасових екзаменаційних центрів, так і за кордоном – у 55 містах 33 інших країн світу. Як і в попередні роки, через повномасштабну військову агресію Росії не було змоги провести НМТ в Херсонській, Донецькій і Луганській областях, через анексію територій – в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі.