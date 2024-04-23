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Від серця до столу: благодійники дарують великодню радість українським родинам

23 квітня, 2024 вiвторок
10:00
Суспільство

Напередодні Великодня не в усіх українців є можливість спекти паску вдома. Саме тому литовський фонд Food for Ukraine вирішив забезпечити традиційним частуванням і продуктовим набором тих, хто був змушений залишити рідний дім

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

Любов Скороход із Херсонщини 9 місяців прожила з родиною в окупації. За її словами, коли ворожі обстріли посилилися, сім’я вирішила виїхати в більш безпечне місце. Зараз родина живе в модульному містечку під Києвом.

"Зараз у нас працює лише зять. Я на пенсії, донька – в декреті. Звісно, важкувато без підтримки. Ми дуже дякуємо за допомогу. Вона дуже важлива для нас і наших дітей. Віримо в перемогу!" - сказала жінка.

Благодійники вже два роки допомагають українцям із товарами першої потреби, зокрема базовими наборами їжі. Загалом за 2 роки Food for Ukraine, створений зусиллями бенефіціара NOVUS, у співпраці з партнерами та мережею NOVUS передали майже 2 млн кілограмів харчів на понад 90 млн грн.

"Наразі  люди переживають багато труднощів  – втрату своїх близьких і домівок. Вони потребують нашої уваги й підтримки. Ми віримо в перемогу добра, зокрема напередодні Великодня. Команда фонду продовжує активно працювати, щоб кожен із цих людей міг відчути трохи тепла й турботи. Вдячні нашим партнерам, котрі підтримують діяльність фонду", – сказав бенефіціар NOVUS і засновник Food for Ukraine Раймондас Туменас.

Окрім продуктових наборів, фонд також дбає про дозвілля маленьких українців, які були змушені залишити домівки, зокрема організовує пізнавальні майстер-класи для малечі.

Олена Коротич – харків’янка, мама чотирьох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона вивезла дітей до Чехії, але за першої нагоди повернулася до України й оселилася в Києві.

"Нас завжди запрошують на такі чудові заходи для дітей. Дітям це такий позитив! Вони такі щасливі! Вони завжди чекають і з задоволенням приходять. Ми дуже-дуже вдячні. Щиро, від усього нашого серця!" – сказала жінка.

"Уже понад два роки ці продуктові набори допомагають людям не тільки виживати, але й відчути себе потрібними. Підтримка тих, кому зараз найважче, вкрай важлива. Адже завдяки їй ці діти та літні люди мають надію на краще майбутнє", - зазначив керівник БФ Food for Ukraine Неріюс Удренас.

У фонді Food for Ukraine наголошують, що й надалі надсилатимуть допомогу українцям, які постраждали від війни. При цьому благодійники впевнені, що Україна неодмінно виборе свою свободу.

Теги:
Новини
Україна
Київщина
Війна з Росією
Великдень
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