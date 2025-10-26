Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
Українці зрозуміли, що вони мають брати на себе відповідальність, а не росіяни. У РФ не хочуть визнавати, що вони є суб'єктами влади, а не об'єктами
Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.
"У мене є чудовий соціолог - знайома, яка прожила більшу частину в німецькомовних країнах, в Австрії, а сама з Чехії. Вона після Майдану проводила соціологічне дослідження в Російській Федерації. Одне з питань, яке вона ставила перехожим (і до речі, в неї рідна мова російська), - як нам запобігти чомусь на кшталт сталінізму?", - заявила вона.
Шор додала, що коли її знайома повернулася, вона сказала: "Ви знаєте, люди не тільки не мають відповіді - вони взагалі не зрозуміли запитання".
"Вона запитала росіян, використовуючи надзвичайні можливості німецької мови: ви не можете зупинити якусь катастрофу, якщо іде дощик - ви можете з парасолькою вийти, але якщо катастрофа, нічого ви не зробите", - вважає історикиня.
На її думку, що ось це якраз і є суттю того, що відбувається в Російській Федерації, - абсолютні провали з тим, що люди не хочуть визнавати, що вони є суб'єктами влади, а не об'єктами.
"Дуже цікаво, що відбулося в Україні. Якщо подумати, це як про модель імперіалізму та колоніалізму. Це те, що суб'єктність, це те, що є відповідальність. Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих. Тобто українці зрозуміли, що вони мають брати на себе відповідальність, а не росіяни", - підсумувала Шор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.76 Купівля 41.76Продаж 42.24
- EUR Купівля 48.49Продаж 49.2
- Актуальне
- Важливе