Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор
Ексклюзив

Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих, - історикиня Шор

Євген Козярін
26 жовтня, 2025 неділя
18:25
Суспільство українці

Українці зрозуміли, що вони мають брати на себе відповідальність, а не росіяни. У РФ не хочуть визнавати, що вони є суб'єктами влади, а не об'єктами

Зміст

Про це в етері Еспресо розповіла американська історикиня, дослідниця історії Східної Європи, професор інтелектуальної історії Європи Єльського університету Марсі Шор.

"У мене є чудовий соціолог - знайома, яка прожила більшу частину в німецькомовних країнах, в Австрії, а сама з Чехії. Вона після Майдану проводила соціологічне дослідження в Російській Федерації. Одне з питань, яке вона ставила перехожим (і до речі, в неї рідна мова російська), - як нам запобігти чомусь на кшталт сталінізму?", - заявила вона.

Шор додала, що коли її знайома повернулася, вона сказала: "Ви знаєте, люди не тільки не мають відповіді - вони взагалі не зрозуміли запитання". 

"Вона запитала росіян, використовуючи надзвичайні можливості німецької мови: ви не можете зупинити якусь катастрофу, якщо іде дощик - ви можете з парасолькою вийти, але якщо катастрофа, нічого ви не зробите", - вважає історикиня.

На її думку, що ось це якраз і є суттю того, що відбувається в Російській Федерації, - абсолютні провали з тим, що люди не хочуть визнавати, що вони є суб'єктами влади, а не об'єктами. 

"Дуже цікаво, що відбулося в Україні. Якщо подумати, це як про модель імперіалізму та колоніалізму. Це те, що суб'єктність, це те, що є відповідальність. Відповідальність з'явилася не в колонізаторів, а в колонізованих. Тобто українці зрозуміли, що вони мають брати на себе відповідальність, а не росіяни", - підсумувала Шор.

