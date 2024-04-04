Влада створила в Telegram анонімні канали, через які поширює брехливу інформацію проти політичних конкурентів, - Княжицький

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Законопроєкт про врегулювання роботи Telegram не пропонує забороняти Telegram. Ми хочемо, щоб ця мережа не розповсюджувала антиукраїнський контент, і щоб держава могла це регулювати. У законі немає прямої заборони, хоча шлях заборони через РНБО теж можливий. У нас катастрофічна ситуація тому, що 73% українців дістають новини з Telegram. Цей месенджер стрімко увірвався в інформаційне поле завдяки проросійським каналам. Принаймні СБУ їх називає такими, що створені армією РФ, усі ці резиденти легітимні", - пояснив Княжицький.

За словами народного депутата, проросійські анонімні тг-канали зібрали велику аудиторію. Цим і вирішила скористатися українська влада.

"Багато проросійських каналів з'явилися першими. Вони писали нібито плітки про те, що відбувається в Офісі президента, хто на кого криво подивився, хто кого підсиджує, хто кого хоче переслідувати. А люди люблять чутки, не замислюючись над тим, наскільки вони верифіковані й правдиві. Ці проросійські анонімні тг-канали фактично зібрали велику аудиторію. Цим і вирішила скористатися українська влада. Тому що влада відразу створила велику кількість українських анонімних каналів-мільйонників, через які дуже часто розповсюджує брехливу інформацію проти своїх політичних конкурентів, і тому дуже боїться втратити цей інструмент", - наголосив Княжицький.

Микола Княжицький зауважив, що усі інструменти, які лишилися у влади - це Телемарафон і Telegram, причому Telegram на першому місці.

"При тому, що ця мережа створена росіянами. Люди навіть не усвідомлюють наскільки це небезпечно, а державні органи це підтримують. Тому що критикуючи Telegram, усі служби, в тому числі спеціальні служби, мають акаунти в мережі Telegram", - додав Княжицький.