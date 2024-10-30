ВР підтримала законопроєкт щодо рівних умов участі громадських об’єднань в охороні культурної спадщини
Верховна Рада у середу, 30 жовтня, підтримала в цілому законопроєкт №11438 щодо забезпечення рівних умов участі громадських об'єднань в охороні культурної спадщини
Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.
Документ підтримали 255 депутатів.
Законопроєкт №11438 пропонує надати громадським об'єднанням, які опікуються охороною культурної спадщини, брати участь в її охороні та здійснювати громадський контроль за її збереженням, використанням, реставрацією та ремонтом.
Як йдеться у пояснювальній записці, діючий закон "Про охорону культурної спадщини" виділяє серед інших громадську організацію "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури", що фактично порушує принцип рівності, визначений законом "Про громадські об'єднання".
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