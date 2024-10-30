ВР підтримала законопроєкт щодо рівних умов участі громадських об’єднань в охороні культурної спадщини

Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ірина Геращенко.

Документ підтримали 255 депутатів.

Законопроєкт №11438 пропонує надати громадським об'єднанням, які опікуються охороною культурної спадщини, брати участь в її охороні та здійснювати громадський контроль за її збереженням, використанням, реставрацією та ремонтом.

Як йдеться у пояснювальній записці, діючий закон "Про охорону культурної спадщини" виділяє серед інших громадську організацію "Українське товариство охорони пам'яток історії та культури", що фактично порушує принцип рівності, визначений законом "Про громадські об'єднання".