ВР прийняла в цілому законопроєкт про військову службу іноземців за контрактом в Україні

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.

Законопроєкт №12023 передбачає надання можливості іноземцям та людям без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу в Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.

Для прийняття на військову службу вони мусять пройти перевірку, яку здійснюватиме Центр рекрутингу іноземців. Під час перевірки зʼясовуватимуть:

законність перебування іноземців на території України;

факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України;

ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;

інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.

Зазначимо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну.