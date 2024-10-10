ВР прийняла в цілому законопроєкт про військову службу іноземців за контрактом в Україні
Верховна Рада України в четвер, 10 жовтня, прийняла в цілому законопроєкт щодо порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями в армії
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
За відповідне рішення проголосували 276 депутатів.
Законопроєкт №12023 передбачає надання можливості іноземцям та людям без громадянства проходити військову службу на посадах офіцерського складу в Збройних силах України, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України.
Для прийняття на військову службу вони мусять пройти перевірку, яку здійснюватиме Центр рекрутингу іноземців. Під час перевірки зʼясовуватимуть:
- законність перебування іноземців на території України;
- факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України;
- ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
- інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.
Зазначимо, що 20 серпня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт щодо правового статусу іноземців та людей без громадянства, які воюють за Україну.
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