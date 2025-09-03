ВР звернулася до Європарламенту з закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору РФ

Про це інформують нардепи Ірина Геращенко й Олексій Гончаренко.

Вказано, що Рада 296 голосами депутатів з усіх фракцій підтримала Звернення до парламентів і урядів іноземних держав, міжнародних організацій у зв’язку з убивством народного депутата України і голови ВРУ у 2016-2019 роках Андрія Парубія.

Зокрема, до Європейського парламенту та парламентів Європейських держав звернулися із закликом засудити вбивство Парубія як акт політичного терору з боку Росії. Його пам'ять також просять вшанувати хвилиною мовчання.

"Звертаємося до правоохоронних органів з закликом провести професійне та невідкладне розслідування у тісній співпраці з міжнародними правоохоронними організаціями, зокрема, Інтерполом, враховуючи гібридні виклики з боку РФ. ВР закликає міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію. І підкреслює необхідність зміцнення національної єдності", - зазначила Геращенко.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія

30 серпня близько 12:00 у Львові на вулиці застрелили колишнього голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Невідомий нападник, переодягнений кур’єром служби доставки, наблизився до Парубія і здійснив приблизно вісім пострілів. Парубій отримав смертельні поранення і помер на місці події. Кілеру вдалося втекти з місця злочину на електровелосипеді, використовуючи маскування під кур'єра Glovo.

Менш ніж за дві доби після вбивства правоохоронці вийшли на слід підозрюваного. Підозрюваного вистежили у Хмельницькій області. Близько першої години ночі 1 вересня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що в результаті спільної операції поліції та СБУ в Хмельницькій області затримано ймовірного вбивцю Андрія Парубія. Того ж дня, 1 вересня, йому офіційно повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Напередодні в ЗМІ циркулювала інформація щодо мотиву злочину: нібито російські спецслужби пропонували підозрюваному віддати тіло його безвісти зниклого сина в обмін на вбивство українського політика.

Галицький райсуд Львова у вівторок, 2 вересня, відправив Михайла Сцельнікова під варту на 60 днів без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.