Я не знаю людей, які щасливі від того, що двічі на рік їхні біологічні годинники перелаштовуються, - Стефанчук про скасування літнього часу

Про це він сказав у кулуарах парламенту 16 липня, повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Колись така фраза була, що з того, що було, з переходу, користь не доведена, а шкода очевидна. Мабуть, це спонукало Європейський парламент ще у 2020 році звернутися до членів ЄС з пропозицією, визначитися з тим часом, на якому вони хочуть залишитися: природній, так званий зимовий, чи літній, який є +1 до природного", - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що зараз в країнах ЄС розглядають це питання. Коментуючи користь відміни переходу на літній час, Стефанчук навів у приклад отримання Україною київського часу, який діє на всій території країни та затвердження Росією на тимчасово окупованих територіях московського часу.

"Я просто хочу нагадати, що в перші ж дні після того як Росія анексувала українську територію у вигляді Криму - перше, що вона зробила, - це ввела туди московський час. Це питання навіть не відчуття, це питання державної політики. І коли хтось говорить, що часові пояси це паралельні лінії - то, будь ласка, гляньте, ніде не має паралельних ліній, це завжди геополітичний вимір. Будь-який часовий пояс - це геополітичний вимір. Важливо усвідомлювати цю річ", - сказав спікер ВР.

Також він зазначив, що не знає людей, які радію від зміни часу.

"Кожен раз в кінці березня, я не знаю людей, які щасливі від того, що вони стрибають по 2 рази в рік і їхні біологічні годинники перелаштовуються", - додав Стефанчук.