Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Так, за законопроєкт проголосували 261 депутат, проти - 3, утримались - 13.

Згідно з законом №4201 у жовтні 2024 року українці переведуть годинник на зимовий час востаннє.

"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю жовтня (27-го числа) переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час із 2025-го та далі не буде", - пояснив нардеп.