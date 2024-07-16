Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
У вівторок, 16 липня, Верховна Рада України ухвалила закон про скасовування переведення часу в Україні з зимового на літній
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.
Так, за законопроєкт проголосували 261 депутат, проти - 3, утримались - 13.
Згідно з законом №4201 у жовтні 2024 року українці переведуть годинник на зимовий час востаннє.
"Тобто в цьому році ми ще в останню неділю жовтня (27-го числа) переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час із 2025-го та далі не буде", - пояснив нардеп.
- 12 липня Комітет із питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому законопроєкт про обчислення часу в Україні.
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