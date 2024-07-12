Скасування переходу на "літній" і зимовий" час: комітет ВРУ рекомендував ухвалити законопроєкт в цілому

Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради України.

Проєкт закону про обчислення часу в Україні (№4201) розглянули на засіданні комітету 12 липня 2024 року. За результатами обговорення народні депутати України – члени комітету ухвалили рішення рекомендувати Раді за підсумками розгляду в повторному другому читанні прийняти його в цілому як закон.

Про те, що цей законопроєкт, найімовірніше, розглянуть уже на найближчому пленарному тижні, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Згідно з попереднім порядком денним на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки", – написав Железняк. Він назвав таку ініціативу дуже правильною і зазначив, що підтримуватиме її.

У законопроєкті №4201 пропонують встановити, що "київський час – це час годинної зони, в якій розташована столиця України – місто Київ, що відповідає другому годинному поясу в національній шкалі координованого часу України UTC (UA) +2". Це відповідає часу, який нині є так званим зимовим.

Для чого скасовувати перехід на "літній" і "зимовий" час

Метою законопроєкту, як зазначили в апараті ВРУ, є "визначення правових засад встановлення одиниць часу, обчислення часу в Україні та забезпечення потреб громадян, суспільства і держави в достовірній інформації про точний час і календарну дату".

Ініціатори законопроєкту кажуть, що він спрямований на захист здоров’я населення, оскільки, на думку більшості науковців і лікарів, щорічне переведення стрілок годинника на годину вперед і назад спричиняє низку негативних наслідків, викликає погіршення стану здоров’я громадян у період адаптації до "літнього" та "зимового" часу. Науковці кажуть, що такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів людини, а це негативно відображається на загальному фізіологічному та психологічному стані. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

Також законопроєкт, на переконання його ініціаторів, покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України – шляхом встановлення і закріплення на всій без винятку території країни єдиного київського часу.