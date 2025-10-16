Як зареєструвати народження дитини, шлюб чи смерть на ТОТ, - пояснила правозахисниця Денісова

Про те, як підтвердити державність, розповіла правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова в етері Еспресо.

"Мін'юст визначає тільки судовий порядок реєстрації таких актів цивільного населення. Обговоримо народження або смерть. Це регулюється 317-ю статтею Цивільного процесуального кодексу. І звичайна процедура, безумовно, та, коли пішов у РАГС, зареєстрував, вона таким важким тягарем покладається на громадянина, тому що потрібно звертатися до суду. І ще можуть бути потім виникнути питання, щодо реєстрації вже після рішення суду в РАЦСах, свідоцтво, якщо, наприклад, смерть або народження не відбувалося в медичних закладах, а це було на дому. Заява про встановлення народження подається в будь-який місцевий суд, незалежно від місця проживання, реєстрації заявника. І заяву про народження дитини можуть подати батьки, один з батьків дитини, опікуни, законні представники, члени сім'ї, особи, які є законними представниками, будь-які особи, але вони є законним представником дитини", - сказала вона.

Заяву про встановлення смерті теж можна подати до будь-якого місцевого суду. Це можуть зробити один із членів сім'ї померлого, представник члена сім'ї, або будь-яка зацікавлена особа, на яку має вплив смерть громадянина України, яку потрібно зареєструвати.

"Як розглядаються справи в суді? Справи повинні такі розглядатися згідно з цивільним процесуальним кодексом невідкладно відразу після подання такої заяви. І в рішенні суду щодо народження обов'язково потрібно, коли отримувати будуть батьки, щоб була вказана дата, місце народження і батьки дитини. Після проголошення судом рішення або про народження або про смерть, невідкладно суд відправляє таке рішення до державного органу реєстрації цивільних актів населення за місцем знаходження суду. Туди відразу звертаються ці заявники і можуть отримати вже свідоцтво про народження або смерть. Треба знати батькам або тим, хто заявляє про народження дитини, що саме рішення суду - це просто рішення суду, яке підтверджує факт народження. Обов'язково потрібно отримати свідоцтво про народження дитини, щоб вона мала вже всі права, як громадянин України", - розповіла правозахисниця.

Також Людмила Денісова розповіла, як підтвердити в Україні укладання шлюбу, яке відбулося на тимчасово окупованих територіях.

"Це (укладання шлюбу на ТОТ, - ред.) теж відбувається згідно з цивільним процесуальним кодексом, але вже стаття інша трошки, 315. І згідно з 316 статтею, чому я статті говорю, щоб людина, яка нас чує і бачить, запам'ятала, щоб потім скористалася, це за місцем проживання подається заява до суду. Якщо народження і смерть за будь-яким місцем, тут за місцем проживання. І потрібно це подати і потім така ж сама процедура розгляду, як і попередня, і потім, коли вже рішення отримають, то до РАЦСу і вже отримають свідоцтво про шлюб або про розірвання шлюбу. Тобто це процедура реєстрації актів, маючих юридичне значення. Це не про право, це тільки про факт, який має юридичне значення", - додала вона.