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Війна з Росією: хроніка
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"Якби в американської адміністрації була політична воля, Путін приповз би до столу переговорів", - ексміністр закордонних справ Огризко

Катерина Ганжа
9 травня, 2025 п'ятниця
14:08
Суспільство Володимир Огризко

Колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко прокоментував роль Сполучених Штатів у врегулюванні війни Росії проти України зауваживши, що за наявності політичної волі у Вашингтоні російський диктатор Володимир Путін уже "приповз би до столу переговорів"

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо. 

Чи Сполучені Штати досі мають вплив на Росію? 

Відповідаючи на запитання про те, чи на сьогоднішній день Штати мають вплив на Росію, колишній міністр закордонних справ наголосив, що цей вплив є "колосальним".

"І якби в американської адміністрації була політична воля цей вплив використовувати, то повірте, Путін не прибіг би, а приповз би до столу переговорів і просив би, щоб його не сильно били. Ну, на жаль, поки що цієї політичної волі ми у американців не бачимо. На жаль, ми чуємо весь час, що Америка над цією війною, що вона не хоче займати позицію, що вона не бачить хто є агресором, а хто є жертвою агресії", - зазначив Володимир Огризко.

Він додав, що імовірно, "саме через це до сьогоднішнього дня американці не вживають тих заходів, які повинні були вжити". 

"А про що йдеться? Це про дві прості речі. Перше – всеосяжна допомога Україні зброєю, і друге – жорсткі, справді вбивчі санкції для російської економіки. Дивіться, якщо почати навіть просто з другого. США накладають санкції на ті країни, які купують російські ресурси: газ, нафту, вугілля, алюміній, ну і так далі. І все. Через два місяці російська економіка зупиняється, тому що вона просто летить в катастрофу. Ну, але ж ми цього не бачимо. А чому? Тому що з якихось для мене, щонайменше, невідомих причин, Трамп не хоче втручатися", - пояснив ексміністр.

Про відносини України з Європейськими партнерами  

"Коаліція у нас залишається тією самою. Ми частина Європи, і ми маємо цій Європі зараз сказати своє слово вагомо, голосно і потужно. Знаєте…сьогодні українська армія є найсильнішою. І це визнають, в тому числі, і військові з країн НАТО. Питання в тому, чи ми зможемо зараз цей шанс використати, тому що іншого може вже не бути. Зараз ми, ініціюючи створення нової системи європейської безпеки, будемо в центрі цієї безпеки. І тоді вже не нас будуть запрошувати, а ми будемо запрошувати", - відмітив Володимир Огризко.

Він також висловив думку, що "для цього треба бути ініціативним, швидко реагувати, і піднімати всіх тих, хто може реально впливати на ситуацію".

"З "Коаліції охочих", треба створити "Коаліцію рішучих" країн, які можуть реально впливати на ситуацію, не боятися власної тіні", - додав ексміністр. 

Про роботу українських дипломатів і помилки в міжнародних відносинах зі США

Відповідаючи на запитання про помилки у роботі дипломатів, зокрема, зі Сполученими Штатами, Володимир Огризко наголосив на професійності українських представників. 

"Я думаю, що у нас цих помилок, ну, практично немає. І я скажу вам чесно, я пишаюся своїми колегами дипломатичного нашого відомства, які роблять насправді колосальний внесок у те, щоб ми перемогли. Бо без дипломатичного фронту було б дуже важко і на військовому фронті. Я думаю, що якраз ми можемо говорити, що в переважній більшості випадків наші дипломати роблять дуже важливу і корисну справу. Хоча зараз дипломатія – це не вузько спеціалізована справа. Є дипломатія найвищого рівня, є дипломатія парламентська, є дипломатія урядова. Так що, це є дипломатією громадянського суспільства. Якщо підбивати загальні підсумки дипломатії України, то вона на належному фаховому рівні", - резюмував Володимир Огризко. 

  • Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп 8 травня закликав Росію та Україну до повного безумовного припинення вогню, та пригрозив новими санкціями у разі порушення перемирʼя. 
Теги:
Новини
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Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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