Якої температури чекати і чи будуть опади: Наталка Діденко про погоду наприкінці січня
30 січня погода по усій території України буде сонячною та без опадів, проте вже в останній день місяця, 31 січня, у деяких регіонах побільшає хмар
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що завершення січня буде сонячним, морози спостерігатимуться лише вночі. Зокрема, у ніч на 31 січня температура становитиме -3...-8 °C, удень - +2...+7 °C
По усій території Україні опадів не буде, оскільки прийде антициклон. Проте починаючи з північних областей побільшає хмар.
Погода у столиці
У Києві 31 січня опадів не прогнозують, однак у столиці збільшиться хмарність. Уночі температура сягне -2...-4 °C, але вже вдень підніметься до +3..+4 °C.
Прогноз на початок лютого
Попри те, що лютий розпочнеться відносним теплом, через Україну переміщуватимуться атмосферні фронти: вони принесуть дощі, сніг та посилений вітер.
"Відповідно, зміна погоди може повпливати на самопочуття - врахуйте це і уважно стежте за уточненими прогнозами", - наголосила синоптикиня.
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