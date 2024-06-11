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Ймовірний витік інформації в НАБУ: директор бюро Кривонос прокоментував ситуацію

11 червня, 2024 вiвторок
11:41
Суспільство Семен Кривонос, директор НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос у вівторок, 11 червня, прокоментував ситуацію, яка виникла навколо інформації про ймовірний витік інформації в бюро

Зміст

Про це він написав у себе на facebook-сторінці. 

Він заявив, що за фактом витоку інформації було розпочате досудове розслідування. 

"Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум - це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку", - прокоментував Кривонос. 

Він наголосив, що "злив" інформації, а саме розголошення даних досудового розслідування є кримінальним злочином. Директор НАБУ повідомив, що процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"Управлінню внутрішнього контролю НАБУ виділені всі необхідні ресурси для забезпечення обʼєктивного та всебічного досудового розслідування", - зазначив Кривонос. 

За його словами, він також наказав провести два службових розслідування у НАБУ. Перше стосуватиметься можливого тиску на викривачів, друге - можливих неправомірних вказівок детективам. У випадку, якщо будуть достатні підстави винних буде покарано. 

"Будь-які рішення, в тому числі й кадрові будуть прийматися мною виключно за результатами розслідувань і у чіткій відповідності до визначених законом процедур", - підкреслив директор НАБУ. 

Він додав, що за результатами розслідування публічно прокомунікує з суспільством. 

Що передувало

22 травня "Українська правда" повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи – ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

Згодом САП офіційно повідомила, що здійснює процесуальне керівництво в досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ щодо ймовірного вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

"Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ. Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів", – йшлося в повідомленні САП.

У САП додали, що залучили до обшуків представників Нацполіції "через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ". "Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро", – наголосили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Того самого дня у НАБУ відповіли, що на підставі повідомлення за відповідною резолюцією директора управління внутрішнього контролю НАБУ розпочало досудове розслідування щодо можливого витоку інформації. 

"З початку реєстрації в ЄРДР майже всі слідчі дії проводилися безпосередньо прокурорами САП, зокрема з залученням оперативних працівників Національної поліції. Доводимо до відома колег в САП: у НАБУ було і є достатньо ресурсу для здійснення розслідування", – заявили в НАБУ.

У НАБУ додали, що їхнє відомство "завжди гарантує незалежне, неупереджене та всебічне досудове розслідування" й чекає від своїх основних партнерів "такого ж підходу".

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника. Першим заступником директора НАБУ є Гізо Углава.

Теги:
Україна
НАБУ
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