З Чорткова і Сатанова через Бабаї у Пекельне: українські населені пункти з містичними назвами

У день відзначення 503-ліття Чорткова міський голова Володимир Шматько та селищний голова Сатанова Альберт Собков підписали угоду про партнерство.

"І хоча вже сама назва "Чортків + Сатанів" звучить епічно, ми щиро сподіваємося, що й на ділі ця співпраця буде такою ж ефективною, як ефектною", – повідомили на сторінці Чортківської міської ради. А міський Володимир Шматько уточнив, що мріяв про цю угоду 10 років.

Звісно, повідомлення "Чортків і Сатанів" разом викликало бурхливу реакцію соцмереж. Зокрема, жартували що угода передбачає спільне виготовлення котлів та казанів. Утім, насправді це далеко не єдині населені пункти, які мають "специфічні" назви.

Чортория і Чарторийськ

Села з назвами Чортория є у кількох областях. У Житомирській є Стара і Нова Чорториї, у Вінницькій – Чортория. Була Чортория і на Тернопільщині, але у 1964 році його перейменували на Миролюбівку. У Чернігівській області є Чорторийка. Найвідоміша Чортория – у Буковині. Саме там народився актор Іван Миколайчук.

Часто назву Чортория пов’язують з прізвищем Чарторийські (Чорторийські). Однак насправді прізвища шляхти переважно походили від населених пунктів, які їм належали, а не навпаки. До слова, походження роду Чарторийські - дискусіййне. Є припущення, що воно походить від назви міста Чорторийськ (нині село Чарторийськ) на Волині, яке згадується ще у "Повісті временних літ". Традиційно у кожному з таких сіл є своя легенда, пов’язана з чортами і нечистою силою, яка начебто дала походження назві. Однак в українській мові також є іменник "чорторий", який може означати як глибокий яр, провалля, так і яму на дні ріки, через яку утворюється вир.

Скажімо, є відомості, що у буковинській Чорториї колись видобували камінь, який, зокрема, використовували для будівництва Галича. Тож теоретично те, що ми тепер називаємо кар’єром, у давнину могли називати чорториєм, як велику яму.

Чортомлик

У Дніпропетровській області є селище Чортомлик. Його назва походить від річки Чортомлик. За легендою, тут Іван Сірко убив з пістоля чорта, який тільки "мликнув" догори ногами і зник у воді.

Що спільного між Чортковом і Чортівцем

В Івано-Франківській області є село Чортівець, яке у давнину було містечком. Історики схиляються до думки, що назва села, як і міста Чорткова, походить від давньоруського слова чѣрта – тобто риска, лінія, межа. Тобто нічого демонічного в цих назвах насправді немає.

Сатанів

Сатанів має чимало легенд, пов’язаних з назвою. Одна з них – коли турк намагались напасти на Сатанів, військо довго блукали заболоченими околицями і казали, що сам сатана їх водить. Інший варіант – тут до середини ХІІІ століття зберігався острівець язичницва і виготовляли ідолів, тож церква називала це місце сатанинським. Однак краєзнавець Дмитро Полюхович вважає, що найбільш переконлива версія походження назви – молдавська. У давнину тут було молдавське поселення, яке назвали Satu Nou – тобто нове село. В українському варіанті це могли б бути Новосілки.

У Сатанівській громаді є також село Сатанівка. Ще одна Сатанівка є у Черкаській області. За іронією долі, ця Сатанівка належить до Монастирищенської громади.

Окрім Сатанова, на Хмельниччині були також села Бісівка та Бісівочка. Але у радянські часи їх перейменували на Квітневе і Весняне.

Пекельні села на Харківщині

У Харківській області є села Нове Пекельне і Старе Пекельне. Вони розташовані на березі річки Оріль. Це болотиста місцевість, через яку важко пересуватись. За місцевою легендою, під час подорожі російської імператриці Катерини ІІ до Криму її карета цариці загрузла в багнюці, тож вона начебто спересердя назвала це місце пекельним.

Бабаї і Бабайківка

На Харківщині також є село Бабаї. Ця назва походить від прізвища російського боярина Федора Бабая. Не відомо, чи має його рід щось спільне з Бабаєм, яким лякали українських дітей, але була ініціатива перейменувати село. До слова, у Бабаях зберігся садибний дім Правицьких, у якому жив Григорій Сковорода. Саме там він написав свої "Байки Харківські".

У Дніпропетровській області є село Бабайківка. Його назву також пов’язують з прізвищем Бабай, але уже не росіянина, а козака Данила Бабая, яких був один з засновників поселення. А на Полтавщині є село Бабайкове.