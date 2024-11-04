З початку повномасштабної війни в Україні загинули 57 журналістів, 45 дістали поранення, – Офіс генпрокурора

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив Олексій Бонюк, керівник Департаменту кримінально-правової політики й захисту інвестицій Офісу генпрокурора.

Серед тих, хто дістав поранення, – 25 іноземних журналістів.

Офіс генпрокурора відкрив 107 проваджень щодо воєнних злочинів проти журналістів.

"З 2022 року в нас додалася абсолютно нова категорія – воєнні злочини проти журналістів... 20 журналістів були незаконно затримані або позбавлені волі, один перебуває в полоні, один зник безвісти. Знову ж таки, це – матеріал офіційних розслідувань, це те, що зараз лежить в основі конкретних проваджень", - сказав Бонюк.

За його словами, в деяких справах суд уже виніс вироки.

"Одразу зверну увагу, що неможливо долати відчуття безкарності без результату, без розгляду в максимально публічний спосіб і без того, щоб притягалися до відповідальності винні особи. І зараз у нас вже є низка вироків. У нас є чотири обвинувальні акти стосовно 9 осіб в порядку спеціального провадження. З цих. 9 осіб засуджено вже три особи – одну особу до 9 років позбавлення волі, двох осіб – до 12 років позбавлення волі", - сказав представник ОГП.