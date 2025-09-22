З початку року 147 поплічникам кремля в Криму повідомили про підозру, 32 - засудили

Про це повідомляє СБУ.

Серед фігурантів, які отримали підозру, – 54 "посадовці" місцевої окупаційної адміністрації, незаконних збройних формувань і "судових органів" країни-агресора.

Зокрема заочну підозру від слідчих СБУ за держзраду отримала Валентина Лаврик, яка очолює так зване міністерство освіти, науки і молоді Республіки Крим.

Після захоплення українського півострова вона вчителювала в місцевій гімназії і підтримала окупантів. За це росіяни її підвищили до керівника навчального закладу, а згодом призначили "міністеркою".

Крім неї задокументовано воєнні злочини з боку Олександра Д’яченка – керівника "військово-патріотичного клубу "Варяг", що діє під кураторством "прикордонного управління ФСБ Республіки Крим".

У псевдоустанові рашисти готують місцевих школярів до майбутнього призову до армії РФ. Для цього дітей вчать диверсійно-розвідувальної роботи, пілотуванню дронів та стрільбі з різних видів озброєнь.

Злочини 59 очільників окупаційних "виборчкомів" і "депутатів", які брали участь у фейкових плебісцитах, кваліфікували як колабораційну діяльність.

Ще 12 підозр отримали мешканці півострова, які "волонтерять" на користь угруповань Південного військового округу РФ, що воюють проти України. Також у 2025 році СБУ і Національна поліція викрили злочини, пов’язані із незаконним розграбуванням об’єктів археологічної спадщини в Криму.

За цією статтею заочну підозру отримали чотири фігуранти, серед яких представник російського "Ермітажу" Володимир Толстіков. Відповідно до матеріалів справи, ці особи фактично зруйнували автентичність археологічних комплексів "Стародавнє місто Німфей" та "Стародавнє місто Пантікапей".

Співробітники СБУ спільно з прикордонниками також провели спецоперації в акваторії Дунаю, під час яких затримали два суховантажі із "тіньового" флоту РФ. За матеріалами справи, ці судна вивозили награбоване зерно з тимчасово окупованих районів Запорізької та Херсонської областей із заходом до кримських портів. Щоб замаскувати роботу на РФ, кораблі виходили у рейд під прапорами іноземних країн.

Оскільки більшість зловмисників переховується на території РФ і тимчасово окупованого півострова, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності.

Також у 2025 році за матеріалами СБУ запроваджено санкції щодо 188 фізичних та 45 юридичних осіб, які пов'язані із незаконною діяльністю у тимчасово захопленому Криму.