З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули підлітка з родиною
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонщини евакуювали 16-річного підлітка з родиною
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, з евакуацією 16-річного хлопця та його родини із тимчасового окупованої громади Херсонщини допомагали волонтери "Save Ukraine".
"Зараз вони у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці. Вітаю сімʼю на українській землі та дякую організації за надважливу роботу!", - написав він.
- Раніше в Україну з окупації вдалося повернути трьох дітей - двох хлопчиків та дівчинку. Зараз вони перебувають у безпеці.
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