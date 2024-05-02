З тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули підлітка з родиною

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, з евакуацією 16-річного хлопця та його родини із тимчасового окупованої громади Херсонщини допомагали волонтери "Save Ukraine".

"Зараз вони у безпеці, про них турбуються лікарі та психологи, які допомагають оговтатися від пережитого та адаптуватися на новому місці. Вітаю сімʼю на українській землі та дякую організації за надважливу роботу!", - написав він.