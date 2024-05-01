В Україну з окупації повернули двох хлопчиків та дівчинку

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він розповів, що над поверненням 11-річної дівчинки, яка залишилася без нагляду дорослих і яку могли забрати в окупаційний сиротинець, працювали організація "Save Ukraine", органи опіки та піклування, служба у справах дітей.

Також за сприяння Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України, громадської спілки "Українська мережа за права дитини", органів опіки та піклування і служб у справах дітей, вдалося врятувати ще двох хлопчиків 9 та 13 років, яких доглядав старший повнолітній брат. Втім, він мав ризик потрапити до лав російської армії.

За словами Прокудіна, наразі всі діти перебувають у безпеці, з ними працюють медики та психологи.

"З початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 66 дітей із Херсонської області. Впевнений, що малеча зможе оговтатися від пережитого. Вдячний всім, хто об’єднує свої зусилля заради повернення всіх маленьких громадян України", - додав він.