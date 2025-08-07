З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль

Про це Шмигаль повідомив у telegram.

"З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що цей крок покликаний забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.

За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Зазначимо, що фото- і відеофіксація процесу пред’явлення та перевірки представниками ТЦК військово-облікових документів у громадян України передбачені частиною 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас відповідно до Інструкції із застосування засобів фото- та відеофіксації від 16 вересня 2024 року відповідальність за порушення правил фіксації не передбачалася.