З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що для посилення прозорості роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки усі працівники ТЦК з 1 вересня будуть зобов'язані носити бодікамери
Про це Шмигаль повідомив у telegram.
"З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що цей крок покликаний забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін.
За словами Шмигаля, наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%, триває робота із закупівлі додаткових засобів.
Зазначимо, що фото- і відеофіксація процесу пред’явлення та перевірки представниками ТЦК військово-облікових документів у громадян України передбачені частиною 6 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Водночас відповідно до Інструкції із застосування засобів фото- та відеофіксації від 16 вересня 2024 року відповідальність за порушення правил фіксації не передбачалася.
- На початку серпня в застосунку "Резерв+" розшириться режим сплати штрафів. У ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.74
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.75
- Актуальне
- Важливе