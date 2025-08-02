У "Резерв+" тестують функцію оплати штрафу онлайн за неприбуття за повісткою до ТЦК та СП
На початку серпня в застосунку "Резерв+" розшириться режим сплати штрафів. У ньому зʼявиться можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Очікується, що у застосунку можна буде сплатити штраф онлайн у 50% від повної суми, після чого ТЦК має звернутися до Нацполіції, щоб зняти військовозобовʼязаного з розшуку. Після сплати оновлюється статус і зникає "червона стрічка".
Для того, щоб послуга працювала належним чином, Міноборони проводить бета-тестування та шукає людей, які мають штраф за подібне правопорушення.
"Якщо ви з будь-якої причини не прибули за повісткою, то зможете одними з перших протестувати нововведення – сплатити штраф онлайн і закрити порушення без візитів до ТЦК", - додали у відомстві.
Щоб долучитись до тестування, треба заповнити форму за посиланням.
- Нагадаємо, раніше Міноборони запустило послугу оплати штрафів онлайн для військовозобов’язаних, які не уточнили дані до 16 липня 2024 року. Цей сервіс дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку.
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