За два дні маємо понад мільярд доларів на закупівлю зброї США: Зеленський провів розмову з Рютте
Президент Володимир Зеленський 5 серпня поговорив телефоном із генсеком НАТО Марком Рютте, який розповів про роботу в межах ініціативи закупівлі американської зброї для України
Про це Зеленський написав у telegram.
"Дуже хороша розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", – зауважив президент.
Генсек водночас розповів про роботу з державами, які також готові долучитися до ініціативи. Окрім того, Зеленський і Рютте обговорили дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки Києва.
"Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", – додав український лідер.
- Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати Америки й НАТО запускають у співпраці новий механізм підтримки України, який покликаний сприяти швидкому постачанню озброєння.
- Водночас Швеція, Данія та Норвегія виділять $486 млн (5 млрд норвезьких крон) на закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО.
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