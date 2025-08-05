За два дні маємо понад мільярд доларів на закупівлю зброї США: Зеленський провів розмову з Рютте

Про це Зеленський написав у telegram.

"Дуже хороша розмова з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. За два дні маємо вже понад мільярд доларів від наших європейських партнерів – членів НАТО на закупівлю американської зброї. Це свідчення того, що NSATU працює, а рішення Гаазького саміту Альянсу реалізується. Подякував Марку за це", – зауважив президент.

Генсек водночас розповів про роботу з державами, які також готові долучитися до ініціативи. Окрім того, Зеленський і Рютте обговорили дипломатичну роботу з партнерами для збільшення співпраці та підтримки Києва.

"Є хороші пропозиції. Будемо реалізовувати", – додав український лідер.