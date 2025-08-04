США та НАТО створили новий механізм для швидкого постачання озброєння Україні: як він працюватиме
Сполучені Штати Америки й НАТО запускають у співпраці новий механізм підтримки України, який покликаний сприяти швидкому постачанню озброєння
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Він розповів, що новий механізм працюватиме через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає формування переліку обладнання та боєприпасів, сформованих на основі запитів України, які підтверджені верховним головнокомандувачем сил НАТО в Європі (SACEUR).
Новий механізм покликаний забезпечити швидке постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США, з метою зміцнення позицій України та створення умов для досягнення справедливого і стійкого миру.
"Ця ініціатива реалізується в межах домовленостей між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески", - йдеться у повідомленні.
Постачання у межах механізму координуватиме НАТО, нові пакети допомоги планують оголошувати на регулярній основі.
"Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро, і очікується, що поставки зброї відбудуться вже незабаром. Найближчим часом очікуються також нові важливі оголошення", - додав Шмигаль.
- Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс 4 серпня повідомив про передачу пакета військової допомоги Україні вартістю 500 млн євро, який включає ракети й компоненти для системи Patriot.
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