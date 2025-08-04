Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги з ракетами і компонентами для системи Patriot
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про передачу пакета військової допомоги Україні вартістю 500 млн євро, який включає ракети і компоненти для системи Patriot
Про це він написав у Х.
Брекельманс підкреслив: "Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".
"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро", – додав він.
Брекельманс наголосив, що ця допомога покликана не лише захистити Україну, а й сприяти безпеці всієї Європи в умовах триваючої російської агресії.
Терміни постачання та додаткові деталі пакета поки не розголошуються.
Реакція Зеленського
Президент України Володимир Зеленський прокоментував виділення допомоги Нідерландами: "Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!"
Він підкреслив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі, та висловив вдячність генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони і прем'єру Нідерландів Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення.
"Чекаємо з візитом в Україні!" - резюмував президент.
- 21 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше.
- 23 липня повідомлялось, що перша система протиповітряної оборони Patriot з п'яти обіцяних може надійти в Україну щонайменше через 8 місяців, тобто наступного року.
- Збройні сили Німеччини передадуть Україні дві додаткові пускові установки ЗРК Patriot в рамках домовленостей із США, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
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