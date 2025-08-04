Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги з ракетами і компонентами для системи Patriot

Про це він написав у Х.

Брекельманс підкреслив: "Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро", – додав він.

Брекельманс наголосив, що ця допомога покликана не лише захистити Україну, а й сприяти безпеці всієї Європи в умовах триваючої російської агресії.

Терміни постачання та додаткові деталі пакета поки не розголошуються.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виділення допомоги Нідерландами: "Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!"

Він підкреслив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі, та висловив вдячність генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони і прем'єру Нідерландів Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення.

"Чекаємо з візитом в Україні!" - резюмував президент.