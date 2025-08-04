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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Нідерланди передадуть Україні пакет військової допомоги з ракетами і компонентами для системи Patriot

Ксенія Золотова
4 серпня, 2025 понедiлок
20:03
Війна з Росією Нідерланди

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс повідомив про передачу пакета військової допомоги Україні вартістю 500 млн євро, який включає ракети і компоненти для системи Patriot

Зміст

Про це він написав у Х.

Брекельманс підкреслив: "Україна зараз "потребує посилення протиповітряної оборони та боєприпасів".

"Нідерланди нададуть пакет американських озброєнь (включно з комплектуючими до систем Patriot та ракетами) на суму 500 мільйонів євро", – додав він.

Брекельманс наголосив, що ця допомога покликана не лише захистити Україну, а й сприяти безпеці всієї Європи в умовах триваючої російської агресії.

Терміни постачання та додаткові деталі пакета поки не розголошуються.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував виділення допомоги Нідерландами: "Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot. Перший такий крок серед країн НАТО і в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. Це точно допоможе захистити життя наших людей!"

Він підкреслив, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі, та висловив вдячність генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони і прем'єру Нідерландів Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення. 

"Чекаємо з візитом в Україні!" - резюмував президент.

  • 21 липня стало відомо, що Сполучені Штати Америки та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше. 
  • 23 липня повідомлялось, що перша система протиповітряної оборони Patriot з п'яти обіцяних може надійти в Україну щонайменше через 8 місяців, тобто наступного року.
  • Збройні сили Німеччини передадуть Україні дві додаткові пускові установки ЗРК Patriot в рамках домовленостей із США, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

 

Теги:
Новини
Україна
Нідерланди
ППО
Військові новини
допомога Україні
Світ про Україну
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