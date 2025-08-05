Данія, Швеція та Норвегія спрямують $486 млн на ініціативу постачання зброї США Україні
Швеція, Данія та Норвегія виділять $486 млн (5 млрд норвезьких крон) на закупівлі американської зброї для України в межах ініціативи НАТО
Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.
Ініціатива, як зазначено, забезпечить швидкі поставки Києву зброї США, а також обладнання, яке посилить українські системи ППО, зокрема додатковими ракетами для системи протиповітряної оборони Patriot.
Частка Швеції в пакеті становитиме $275 млн (протитанкові боєприпаси, ракети Patriot й інше обладнання ППО).
"Це важлива ініціатива НАТО й США. Вона сприяє швидкому отриманню українцями життєво важливого військового обладнання для самозахисту та зміцнює співпрацю між США та європейськими країнами", – заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.
Розмова Шмигаля з міністрами оборони Швеції та Нідерландів
"Швеція разом з Норвегією та Данією виділяють на ініціативу 486 мільйонів доларів. Цей інструмент, який реалізують США, Україна та країни НАТО, дозволяє країнам-членам Альянсу фінансувати постачання американського озброєння й технологій для України через добровільні внески", – заявив глава українського Міноборони.
Під час телефонної розмови зі шведським колегою Полом Йонсоном Шмигаль подякував державі за приєднання до ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List.
Також він мав діалог з міністром оборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.
"Обговорили перспективи розвитку оборонно-промислової співпраці. Зацікавлені у створенні спільних виробництв, які зміцнять оборонний потенціал обох країн та забезпечать постачання озброєння для Сил оборони України", – написав Шмигаль.
Це буде відчуватись, - Зеленський про ініціативу з закупівлі озброєння
"Сьогодні є ще одне рішення в межах ініціативи про закупівлю американського озброєння. Плюс 500 мільйонів доларів – загальна сума від наших друзів із Північної Європи: Швеції, Норвегії та Данії. Реалізовуватись буде під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List. Дякую премʼєру Швеції Ульфу Крістерссону, премʼєру Норвегії Йонасу Гару Стере, премʼєрці Данії Метте Фредеріксен та генеральному секретарю НАТО Марку Рютте", – пояснив президент Володимир Зеленський.
За його словами, ця ініціатива збільшує потенціал захисту життя, а доєднання Швеції, Данії та Нідерландів "буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів".
"Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись... Такі кроки є новою реальною основою для безпеки всієї нашої Європи довгостроково. Росія ніколи не перетворить Європу на континент війни, і саме завдяки нашим спільним зусиллям зараз гарантуємо, що мир пануватиме", – підкреслив Зеленський.
- Напередодні повідомлялось, що Сполучені Штати Америки й НАТО запускають у співпраці новий механізм підтримки України, який покликаний сприяти швидкому постачанню озброєння.
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