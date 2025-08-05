За рік кількість абітурієнтів в Україні зросла майже на 10%: які спеціальності найпопулярніші серед вступників

Про це свідчать результати Єдиної державної електронної бази з питань освіти, через яку абітурієнти подавали заяви на вступ, інформує education.ua.

Так, у порівнянні з торішньою вступною кампанією цього періоду у 2025 році абітурієнтів стало більше на 9,5% - 207 494 проти 189 463 осіб.

Варто зазначити, що вступна кампанія не завершилася 1 серпня, а триватиме до 20 жовтня. До цього часу можна буде провести додатковий набір на контракт, тож дані 2025 року ще зростуть.

Більша кількість вступників позначилася й на кількості зареєстрованих заяв - вона зросла на 26%. Торік заяв було зафіксовано 712 817, а цьогоріч - 904 383.

Регіони, де вступають найбільше

Цьогоріч найбажанішим містом для навчання серед вступників традиційно є Київ - там подали вже 207 356 заяв.

До п’ятірки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили також Львівщина (110 502 заяви), Одещина (52 426 заяв), Харківщина (50 291 заява) й Дніпропетровська область (35 335 заяв).

Найбажаніші університети

До десятки університетів із найбільшою кількістю поданих заяв цьогоріч увійшли:

Національний університет "Львівська політехніка" — 38 408 заяв, Львівський національний університет імені Івана Франка — 38 396 заяв, Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 32 443 заяви, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 26 469 заяв, Державний торговельно-економічний університет — 21 760 заяв, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 18 510 заяв, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 17 351 заява, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника — 16 941 заява, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — 12 408 заяв, Волинський національний університет імені Лесі Українки — 11 661 заява.

Найпопулярніші спеціальності

У 2025 році лідером за кількістю поданих заяв став менеджмент, зібравши майже 68 тисяч заяв. Водночас стабільно високі позиції зберігають філологія та психологія, також ІТ-спеціальності залишаються серед пріоритетних виборів вступників-2025.

Так, серед десяти найпопулярніших спеціальностей у 2025 році:

D3 "Менеджмент" — 67 938 заяв, B11 "Філологія" — 55 730 заяв, C4 "Психологія" — 54 025 заяв, D5 "Маркетинг" — 36 872 заяви, C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" — 33 250 заяв, F3 "Комп’ютерні науки" — 31 154 заяви, D8 "Право" — 27 956 заяв, A4 "Середня освіта" — 24 438 заяв, F2 "Інженерія програмного забезпечення" — 22 053 заяви, F5 "Кібербезпека та захист інформації" — 20 328 заяв.

Також традиційно абітурієнти цікавляться спеціальностями C7 "Журналістика", D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", I7 "Терапія та реабілітація", I2 "Медицина".