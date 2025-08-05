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За рік кількість абітурієнтів в Україні зросла майже на 10%: які спеціальності найпопулярніші серед вступників

Світлана Кравченко
5 серпня, 2025 вiвторок
19:26
Суспільство абітурієнти

Станом на початок серпня понад 207 тисяч вступників зареєстрували вже 904 383 заяви. Найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів став менеджмент

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Про це свідчать результати  Єдиної державної електронної бази з питань освіти, через яку абітурієнти подавали заяви на вступ, інформує education.ua.

Так, у порівнянні з торішньою вступною кампанією цього періоду у 2025 році абітурієнтів стало більше на 9,5% - 207 494 проти 189 463 осіб. 

Варто зазначити, що вступна кампанія не завершилася 1 серпня, а триватиме до 20 жовтня. До цього часу можна буде провести додатковий набір на контракт, тож дані 2025 року ще зростуть.

Більша кількість вступників позначилася й на кількості зареєстрованих заяв - вона зросла на 26%. Торік заяв було зафіксовано 712 817, а цьогоріч - 904 383.

Регіони, де вступають найбільше

Цьогоріч найбажанішим містом для навчання серед вступників традиційно є Київ - там подали вже 207 356 заяв. 

До п’ятірки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили також Львівщина (110 502 заяви), Одещина (52 426 заяв), Харківщина (50 291 заява) й Дніпропетровська область (35 335 заяв).

Найбажаніші університети

До десятки університетів із найбільшою кількістю поданих заяв цьогоріч увійшли:

  1. Національний університет "Львівська політехніка" — 38 408 заяв,
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка — 38 396 заяв,
  3. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 32 443 заяви,
  4. Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 26 469 заяв,
  5. Державний торговельно-економічний університет — 21 760 заяв,
  6. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 18 510 заяв,
  7. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 17 351 заява,
  8. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника — 16 941 заява,
  9. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна —  12 408 заяв,
  10.  Волинський національний університет імені Лесі Українки — 11 661 заява.

Найпопулярніші спеціальності

У 2025 році лідером за кількістю поданих заяв став менеджмент, зібравши майже 68 тисяч заяв. Водночас стабільно високі позиції зберігають філологія та психологія, також ІТ-спеціальності залишаються серед пріоритетних виборів вступників-2025.

Так, серед десяти найпопулярніших спеціальностей у 2025 році:

  1. D3 "Менеджмент" — 67 938 заяв,
  2. B11 "Філологія" — 55 730 заяв,
  3. C4 "Психологія" — 54 025 заяв,
  4. D5 "Маркетинг" — 36 872 заяви,
  5. C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" — 33 250 заяв,
  6. F3 "Комп’ютерні науки" —  31 154 заяви,
  7. D8 "Право" —  27 956 заяв,
  8. A4 "Середня освіта" — 24 438 заяв,
  9. F2 "Інженерія програмного забезпечення" — 22 053 заяви,
  10. F5 "Кібербезпека та захист інформації" — 20 328 заяв.

Також традиційно абітурієнти цікавляться спеціальностями C7 "Журналістика", D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", I7 "Терапія та реабілітація", I2 "Медицина".

Теги:
Новини
Україна
освіта
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