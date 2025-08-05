За рік кількість абітурієнтів в Україні зросла майже на 10%: які спеціальності найпопулярніші серед вступників
Станом на початок серпня понад 207 тисяч вступників зареєстрували вже 904 383 заяви. Найпопулярнішою спеціальністю серед абітурієнтів став менеджмент
Про це свідчать результати Єдиної державної електронної бази з питань освіти, через яку абітурієнти подавали заяви на вступ, інформує education.ua.
Так, у порівнянні з торішньою вступною кампанією цього періоду у 2025 році абітурієнтів стало більше на 9,5% - 207 494 проти 189 463 осіб.
Варто зазначити, що вступна кампанія не завершилася 1 серпня, а триватиме до 20 жовтня. До цього часу можна буде провести додатковий набір на контракт, тож дані 2025 року ще зростуть.
Більша кількість вступників позначилася й на кількості зареєстрованих заяв - вона зросла на 26%. Торік заяв було зафіксовано 712 817, а цьогоріч - 904 383.
Регіони, де вступають найбільше
Цьогоріч найбажанішим містом для навчання серед вступників традиційно є Київ - там подали вже 207 356 заяв.
До п’ятірки регіонів, куди вступники подали найбільше заяв, потрапили також Львівщина (110 502 заяви), Одещина (52 426 заяв), Харківщина (50 291 заява) й Дніпропетровська область (35 335 заяв).
Найбажаніші університети
До десятки університетів із найбільшою кількістю поданих заяв цьогоріч увійшли:
- Національний університет "Львівська політехніка" — 38 408 заяв,
- Львівський національний університет імені Івана Франка — 38 396 заяв,
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 32 443 заяви,
- Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" — 26 469 заяв,
- Державний торговельно-економічний університет — 21 760 заяв,
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича — 18 510 заяв,
- Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана — 17 351 заява,
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника — 16 941 заява,
- Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна — 12 408 заяв,
- Волинський національний університет імені Лесі Українки — 11 661 заява.
Найпопулярніші спеціальності
У 2025 році лідером за кількістю поданих заяв став менеджмент, зібравши майже 68 тисяч заяв. Водночас стабільно високі позиції зберігають філологія та психологія, також ІТ-спеціальності залишаються серед пріоритетних виборів вступників-2025.
Так, серед десяти найпопулярніших спеціальностей у 2025 році:
- D3 "Менеджмент" — 67 938 заяв,
- B11 "Філологія" — 55 730 заяв,
- C4 "Психологія" — 54 025 заяв,
- D5 "Маркетинг" — 36 872 заяви,
- C1 "Економіка та міжнародні економічні відносини" — 33 250 заяв,
- F3 "Комп’ютерні науки" — 31 154 заяви,
- D8 "Право" — 27 956 заяв,
- A4 "Середня освіта" — 24 438 заяв,
- F2 "Інженерія програмного забезпечення" — 22 053 заяви,
- F5 "Кібербезпека та захист інформації" — 20 328 заяв.
Також традиційно абітурієнти цікавляться спеціальностями C7 "Журналістика", D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок", I7 "Терапія та реабілітація", I2 "Медицина".
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