За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар

Про це Міністерство юстиції України повідомляє в телеграм.

Проєкт "Шлюб онлайн" запустили 22 вересня 2024 року. За рік від початку впровадження послуги цифровий офіс ДРАЦС поєднав серця 14 370 пар.

Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари.

Можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном. Послуга "Шлюб онлайн" у Дії була визнана одним з найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.

Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:

є повнолітніми громадянами України;

мають верифікований податковий номер;

мають ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;

не перебувають в іншому шлюбі;

розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).

1393 шлюби, укладені в Дії, відбулися за участі військовослужбовців.