За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
Від початку запуску послуги "Шлюб онлайн" 22 вересня минулого року цифровий офіс ДРАЦС поєднав серця 14 370 пар. Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується
Про це Міністерство юстиції України повідомляє в телеграм.
Проєкт "Шлюб онлайн" запустили 22 вересня 2024 року. За рік від початку впровадження послуги цифровий офіс ДРАЦС поєднав серця 14 370 пар.
Щомісяця кількість шлюбів онлайн збільшується: у серпні 2025 року цією послугою скористалися 2043 пари.
Можливість одружитися онлайн оцінили не тільки в Україні, а й за кордоном. Послуга "Шлюб онлайн" у Дії була визнана одним з найкращих винаходів 2024 року за версією видання TIME.
Скористатися послугою "Шлюб онлайн" можуть українці, які:
- є повнолітніми громадянами України;
- мають верифікований податковий номер;
- мають ID-картку чи закордонний паспорт у Дії;
- не перебувають в іншому шлюбі;
- розлучені (за наявності відповідних даних у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян).
1393 шлюби, укладені в Дії, відбулися за участі військовослужбовців.
