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Забезпечуватиме фінансові послуги у прифронтових районах: у НБУ анонсували новий тип фінустанови

Дар'я Куркіна
25 вересня, 2024 середа
20:51
Суспільство Андрій Пишний

В Україні запрацює новий тип фінансової установи - банк фінансової інклюзії (БФІ), який забезпечуватиме базові послуги для людей у віддалених і прифронтових районах

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Про це повідомив очільник Нацбанку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.

Він зазначив, що Банк фінансової інклюзії функціонуватиме за спеціальною обмеженою ліцензією.

"Національний банк України представляє концепцію нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією для забезпечення доступу до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах", - сказав Пишний.

Глава НБУ пояснив, банки фінансової інклюзії зможуть надавати українцям базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах, а також на звільнених територіях.

"Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні", - підкреслив Пишний.

За його словами, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт №12044 - НБУ дозволить акціонерним товариствам (АТ) отримувати обмежену банківську ліцензію для створення БФІ.

Водночас статус банку фінансової інклюзії зможуть отримати АТ, що відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам Нацбанку. Їхню діяльність також обмежуватимуть на ринках капіталу й в операціях з середнім та великим бізнесом.

Пишний розповів, що для отримання статусу БФІ компанія має надати НБУ стандартні документи, трирічну стратегію та бізнес-план. За його словами, у документах має бути окреслений розвиток фінансової інклюзії, зокрема: структура клієнтської бази, зона обслуговування й плани розширення послуг, особливо у віддалених районах.

  • 20 вересня в Україні розробили та внесли до Верховної Ради законопроєкт №12044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дозволить розпочати роботу поштовому банку.
Теги:
Україна
НБУ
Війна з Росією
Економіка
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