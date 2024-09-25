Забезпечуватиме фінансові послуги у прифронтових районах: у НБУ анонсували новий тип фінустанови
В Україні запрацює новий тип фінансової установи - банк фінансової інклюзії (БФІ), який забезпечуватиме базові послуги для людей у віддалених і прифронтових районах
Про це повідомив очільник Нацбанку України Андрій Пишний, передає Укрінформ.
Він зазначив, що Банк фінансової інклюзії функціонуватиме за спеціальною обмеженою ліцензією.
"Національний банк України представляє концепцію нового типу фінансової установи – банку фінансової інклюзії (БФІ), який працюватиме за спеціальною обмеженою ліцензією для забезпечення доступу до базових фінансових послуг у віддалених та прифронтових районах", - сказав Пишний.
Глава НБУ пояснив, банки фінансової інклюзії зможуть надавати українцям базові фінансові послуги у віддалених, малонаселених територіях, прифронтових зонах, а також на звільнених територіях.
"Банк фінансової інклюзії – це банк для фізичних осіб, малого бізнесу, валютообмінних операцій та проведення розрахунків. Це не про середній і великий бізнес. БФІ дасть змогу нашим громадянам отримати доступ до основних фінансових продуктів по всій країні", - підкреслив Пишний.
За його словами, якщо Верховна Рада ухвалить відповідний законопроєкт №12044 - НБУ дозволить акціонерним товариствам (АТ) отримувати обмежену банківську ліцензію для створення БФІ.
Водночас статус банку фінансової інклюзії зможуть отримати АТ, що відповідатимуть усім пруденційним вимогам і нормативам Нацбанку. Їхню діяльність також обмежуватимуть на ринках капіталу й в операціях з середнім та великим бізнесом.
Пишний розповів, що для отримання статусу БФІ компанія має надати НБУ стандартні документи, трирічну стратегію та бізнес-план. За його словами, у документах має бути окреслений розвиток фінансової інклюзії, зокрема: структура клієнтської бази, зона обслуговування й плани розширення послуг, особливо у віддалених районах.
- 20 вересня в Україні розробили та внесли до Верховної Ради законопроєкт №12044 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні", який дозволить розпочати роботу поштовому банку.
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