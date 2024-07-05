Захисник України отримав сучасний біонічний протез від ГО "Фундація Течія" Олега Крота

Ситуація з протезуванням військових в Україні залишається складною. Наразі багато військовослужбовців, які зазнали ампутацій внаслідок бойових дій, стикаються з труднощами у отриманні якісних протезів.

Однією з головних проблем є бюрократія та корупція в системі. Наприклад, державні протези часто виготовляються занадто довго, іноді до дев'яти місяців. Водночас, доступність сучасних біонічних протезів значно обмежена, незважаючи на їх високу ефективність і позитивний вплив на якість життя поранених.

Завдяки таким організаціям, як "Фундація Течія", захисники з ампутованими кінцівками отримують протези та можливість повернутися до повноцінного життя.

Павло Аркатов, боєць 46-ї окремої аеромобільної бригади, отримав біонічний протез від "Фундації Течія" після поранення під час штурму біля села Роботине у Запорізькій області. Державний механічний протез, який Павло мав отримати безкоштовно, виготовляли дев'ять місяців. Тим часом Павло вже отримав біонічний протез від Esper Bionics завдяки "Фундації Течія".

"Це сталось, коли ми пішли на штурм біля села Роботине. Це був мій перший вихід на штурм, і все тривало недовго – пів дня, а потім прилетіла міна. Ампутацію мені провели в Оріхові, потім була лікарня в Запоріжжі і Дніпрі. Спочатку мене хотіли відправити до Вінниці, але зрештою залишився у Дніпрі, де допомагали родичі", – згадує Павло.

Завдяки біонічному протезу, життя Павла значно полегшилося. Він проходить процес адаптації і сподівається повернутися до професії зубного техніка. Павло радить іншим пораненим бійцям не здаватися та бути готовими до тривалого періоду адаптації.

ГО "Фундація Течія" активно підтримує поранених бійців і цивільних осіб, які потребують протезування. Організація співпрацює з центрами протезування та відновлення постраждалих від російської агресії. Завдяки зусиллям Олега Крота та його команди протези отримали десятки воїнів, ще частина готується до протезування.

Україна стикається з викликом у забезпеченні необхідними медичними послугами постраждалих. Влада та громадські організації активно працюють над вирішенням цієї проблеми. Зокрема, ГО "Фундація Течія" забезпечує сучасні біонічні протези для військових за рахунок співпраці з міжнародними компаніями та фахівцями, що дозволяє значно покращити життя тих, хто зазнав ампутацій.

Крім того, уряд запустив кілька програм для підтримки ветеранів, включаючи безоплатне зубопротезування та реабілітаційні курси, але проблема залишається значною через великий попит та недостатнє фінансування.