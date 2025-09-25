"Замуровані свідчення дитячих потреб": на "Книжковій країні" у Києві презентували інсталяцію, присвячену дитинству в інтернатах

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Інсталяцію створили з речей, які вихованці інтернатів найбільше хотіли б мати. Для більшості дітей вони буденні, але для тих, хто зростає в системі, залишаються недосяжними.

"В інтернатних закладах я мало спілкувалася з людьми і я більше часу проводила з книжками… Книги для мене були всім: замість спілкування, друзів, як то кажуть – вірний друг. Спочатку було дуже складно (діставати книги в інтернатах). Коли я пішла до школи в інтернаті, тоді я почала книги додому брати", – розповіла героїня інформаційної кампанії "Заглушені голоси" Ірина про інсталяцію на виставці – книгу.

фото: Катерина Галко/Еспресо

Вона також поділилася, що багато інтернатів обмежують дітей у праві вибору, тому вони потребують перезавантаження.

"На мою думку, перезавантаження потрібно у вихованні й давати дітям більше волі й право вибору. Оскільки багато закладів обмежують дітей у праві голосу, вони не можуть сказати, що їм не подобається це, вони хочуть інше. Там є правила, і вони для всіх однакові", – додала Ірина.

Мама-усиновлювачка та блогерка Інна Мірошниченко наголосила, що допомога для прийомних та біологічних сімей є індивідуальною, для чого слід оцінювати проблеми кожної громади: чому звідти діти потрапляють у систему.

"Основних кроки 2: підтримувати біологічні сімʼї та прийомні сімʼї. Як підтримувати – якась сімʼя потребує психологічної реабілітації, юридичної допомоги, освітніх послуг… Для чого робляться такі кампанії – аби в першу чергу звернути увагу, що інтернат це не окей, а далі спонукати людину подумати про те, а що ж зробити, щоб цього не було. І далі є багато відповідей на різні питання, як я можу бути корисною. Можливо, я перукар і я буду приїжджати в дитячий будинок сімейного типу і безкоштовно стригти маму, тата й всіх дітей. Це вже класна послуга, а коли вас дванадцятеро – це суттєва економія грошей. І так може бути на кожному кроці", – сказала вона.

Проєкт є частиною інформаційної кампанії "Заглушені голоси", що закликає до реформи деінституціоналізації. Після завершення "Книжкової країни" інсталяцію покажуть і в інших локаціях Києва.

фото: Катерина Галко/Еспресо