Запустили Дія.Картку, яка дозволить отримувати всі державні виплати на одну картку

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в телеграм.

Запустили Дія.Картку, оформити яку можна в смартфоні — у кілька кліків через застосунок Дія або банки-партнерів: ПриватБанк, Monobank та Кредит Дніпро. Як зазначив Федоров, незабаром перелік банків розшириться.

"Замість кількох карток — одна зручна мультирахункова картка для всіх державних виплат і послуг. Більше не потрібно відкривати окремі картки під кожну допомогу", - уточив він.

Основні переваги Дія.Картки полягають в тому, що сервіс дозволяє мати одну картка під усі державні виплати, а також зʼявилась можливість змішаної оплати — автоматичне доповнення власними коштами, якщо коштів на спеціальному не вистачає.

На Дія.Картку вже можна отримати:

єКнигу

єМалятко

Військові облігації

Ветеранський спорт

Допомогу по безробіттю

Допомогу ВПО

Виплату пенсій

Допомогу від міжнародних організацій та інші

Послугою можуть скористатися всі українці від 18 років — достатньо мати паспорт та РНОКПП.

"Невдовзі на Дія.Картку можна буде отримати виплату за програмою Пакунок школяра. Водночас Національний кешбек та єВідновлення працюють окремо й не входять до мультирахункової картки", - додав Федоров.

