"Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що марка буде випущена 13 квітня, оскільки це - день працівника оборонно-промислового комплексу України, а також два роки тому розпочалося знищення російського флоту й потоплення крейсеру "Москва".

"На марці ми зобразили безпілотні комплекси Shark та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих ударів ворогу. Що важливо – частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина – приватними виробниками. Тож для марки обрали всіх, бо оборона країни – це спільна справа!" - зазначив Смілянський.

Гендиректор Укрпошти також додав, що день і місце спецпогашення нового випуску буде символічним.

Зазначено, відсьогодні, 8 квітня, можна здійснювати замовлення марки та листівки зі зброєю, а з 13 по 15 квітня буде можливість придбати їх у відділеннях Укрпошти по всій території країни.

Фото: t.me/igorsmelyansky

Фото: t.me/igorsmelyansky