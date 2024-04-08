"Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки
Укрпошта й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 13 квітня випустять нову марку "Зброя перемоги. Made in Ukraine"
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
Він підкреслив, що марка буде випущена 13 квітня, оскільки це - день працівника оборонно-промислового комплексу України, а також два роки тому розпочалося знищення російського флоту й потоплення крейсеру "Москва".
"На марці ми зобразили безпілотні комплекси Shark та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих ударів ворогу. Що важливо – частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина – приватними виробниками. Тож для марки обрали всіх, бо оборона країни – це спільна справа!" - зазначив Смілянський.
Гендиректор Укрпошти також додав, що день і місце спецпогашення нового випуску буде символічним.
Зазначено, відсьогодні, 8 квітня, можна здійснювати замовлення марки та листівки зі зброєю, а з 13 по 15 квітня буде можливість придбати їх у відділеннях Укрпошти по всій території країни.
Фото: t.me/igorsmelyansky
Фото: t.me/igorsmelyansky
- 23 лютого Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з РФ і до другої річниці повномасштабного вторгнення.
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