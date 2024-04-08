Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки

"Зброя Перемоги. Made in Ukraine": Укрпошта анонсувала випуск нової марки

8 квітня, 2024 понедiлок
14:05
Суспільство

Укрпошта й Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 13 квітня випустять нову марку "Зброя перемоги. Made in Ukraine"

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що марка буде випущена 13 квітня, оскільки це - день працівника оборонно-промислового комплексу України, а також два роки тому розпочалося знищення російського флоту й потоплення крейсеру "Москва".

"На марці ми зобразили безпілотні комплекси Shark та "Лютий", один з найбільших FPV-дронів "Ескадрон", самохідну артилерійську установку (САУ) "Богдана", бронеавтомобіль "Козак" та морський дрон MAGURA V5, які кожен день завдають чутливих ударів ворогу. Що важливо – частина цього озброєння виробляється "Укроборонпромом", а частина – приватними виробниками. Тож для марки обрали всіх, бо оборона країни – це спільна справа!" - зазначив Смілянський.

Гендиректор Укрпошти також додав, що день і місце спецпогашення нового випуску буде символічним.

Зазначено, відсьогодні, 8 квітня, можна здійснювати замовлення марки та листівки зі зброєю, а з 13 по 15 квітня буде можливість придбати їх у відділеннях Укрпошти по всій території країни.

Фото: t.me/igorsmelyansky

Фото: t.me/igorsmelyansky

  • 23 лютого Укрпошта випустила марку до 10-річчя війни з РФ і до другої річниці повномасштабного вторгнення.
Теги:
Україна
Укрпошта
Війна з Росією
Читайте також:
Британська пенсіонерка купила будинок
6 квітня, 2024 субота
У Британії пенсіонерка взяла кредит, щоб купити будинок для біженців з України
ТЦК
7 квітня, 2024 неділя
Ті, хто зараз підлягає мобілізації, завдяки добровольцям мали 2 роки на підготовку, - заступник командира 3 ОШБр Жорін
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
6 квітня, 2024 субота
ISW оцінив, скільки РФ втратила літаків через атаку українських дронів на аеродроми
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.79
    Купівля 38.79
    Продаж 39.32
  • EUR
    Купівля 42.04
    Продаж 42.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
8 квітня
14:18
Аналітика
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
Чи зможе Рада врятувати країну від автократії
14:08
"По 500 пінгвінів на кожного полярника": вчені пояснили зростання популяції птахів біля "Вернадського"
14:03
OPINION
Ірина Федорів
Картельна змова забудовників. Як влада тисне на громадський сектор?
13:56
Мадонна
"Це не обґрунтовано": адвокати Мадонни вимагають відхилити позов фанатів, яких обурила затримка початку концерту
13:50
Голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер
"Зробила неоціненний внесок у розбудову систем запобігання корупції": голова Базельського інституту врядування Ґрета Феннер загинула в ДТП
13:50
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що ухвалить закон про "іноагентів" попри суспільну критику
13:49
ракета
РФ пошкодила або знищила в Україні понад тисячу пам'яток культурної спадщини, – Мінкульт
13:35
Російські хакери
Українські хакери знищили російський дата-центр, який використовував ВПК РФ
13:29
Олександр Павлюк
"Нам бракує людей": у Сухопутних військах закликали українців вступати до лав ЗСУ
13:23
Повне сонячне затемнення 8 квітня: науковці з NASA пояснили, як це вплине на Землю
13:12
Ексклюзив
Верховний лідер Ірану аятола Хаменеї
Цього удару зараз може не статися: Центр близькосхідних досліджень про можливу військову операцію Ірану проти Ізраїлю
13:08
електроенергія, шахеди
РФ атакувала високовольтну підстанцію в Запорізькій області: ситуація в енергосистемі станом на 8 квітня
13:07
Литва вагнерівці війна з Росією аеропорти авіація
Через більшу зарплату сотня вагнерівців виїхала з Білорусі до Африки, - Спротив
13:00
Росії через війну та мобілізацію бракує медперсоналу, лікарів почали набирати з Африки, – британська розвідка
12:52
Оновлено
Ван Ї та Лавров
У Китаї заявили, що не шукали й не шукатимуть вигоди від війни в Україні
12:45
На фото: Джекі Чан
Джекі Чан у 70-й день народження зізнався, як ставиться до старості
12:41
Бундесвер
Німеччина скерувала до Литви солдатів для посилення східного флангу НАТО
12:39
Ексклюзив
вибори у Словаччині
Сталося щось феноменальне: експерт-міжнародник Тужанський про президентські вибори у Словаччині
12:28
СБУ затримала шістьох інженерів-проєктувальників, які допомагали ворогу підключити ЗАЕС до Росатома
12:17
На фото: Фільм "Редакція"
У Чехії покажуть знятий на Херсонщині фільм "Редакція", що брав участь у Берлінале-2024
12:14
коктейль Молотова
Російське посольство у Вільнюсі двічі закидали "коктейлями Молотова"
12:11
Міністерство оборони України
У Міноборони створили аудиторський комітет, до якого долучаться аудитори з країн НАТО
12:10
мікрофон, журналіст
Канали з телемарафону визнано критично важливими. Їхні працівники підлягають бронюванню від мобілізації
12:04
OPINION
Євстратій Зоря
Доктрина "священної війни" РПЦ з'явилася давно
11:52
Оновлено
Папа Римський
Папа Римський закликав Україну та РФ до обміну полоненими у форматі "всіх на всіх". Лубінець відреагував
11:37
Ексклюзив
Витримати натиск росіян у травні-червні нам допоможуть три складові, - майор запасу НГУ Гетьман
11:35
На фото: Олександр Педан
Вивчатиме державне управління: шоумен Олександр Педан планує вступити у виш
11:31
Огляд
світ, міжнародний огляд
Спікер Палати представників може втратити посаду через рішення щодо допомоги Україні та проросійські меседжі у Конгресі. Акценти світових ЗМІ 8 квітня
11:30
На станції фунікулера в Києві загинув юнак
На станції фунікулера в Києві загинув юнак: ДБР готує підозру в умисному вбивстві затриманому правоохоронцю
11:27
Оновлено
Сектор Гази
У Єгипті заявили про прогрес у новому раунді перемовин щодо припинення вогню в Газі, представник ХАМАС спростував
11:24
лісові пожежі
Росіяни знищили на ТОТ понад 60 тис. га лісу на більш ніж 14 млрд грн, – ЗМІ
10:57
Оновлено
багатофункціональне судно постачання "Катерина Велика"
У Росії заявили про пожежу на судні "Катерина Велика": 1 людина загинула, 3 поранені
10:37
Міністр фінансів США Єллен
Голова мінфіну США попередила банки й експортерів Китаю про "значні наслідки" у разі допомоги Росії
10:34
На фото: Видавництво Pabulum
"Змінилися життєві обставини й пріоритети": видавництво Pabulum оголосило про закриття
10:28
Наводив авіабомби РФ на Сумщину: СБУ затримала ексрегіонала
10:22
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 8 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:11
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
РФ вночі атакувала Україну: на Житомирщині заявили про загрозу забруднення повітря, на Одещині - влучання
10:10
Ексклюзив
Сергій Згурець
Така практика буде поширена: Згурець про ураження російського комплексу РЕБ "Поле-1"
10:06
OPINION
Павло Вернівський
Про непотрібну бюрократію в обліку армійських втрат
10:05
тварини
Петиція про створення зоополіції в Україні набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV