Зеленський доручив керівникам ОВА налагодити регіональну співпрацю з представниками американських штатів

Про це йшлося під час наради Зеленського з очільниками ОВА, повідомила пресслужба Офісу президента.

Під час наради з начальниками обласних військових адміністрацій України Зеленський заслухав доповідь щодо оперативної ситуації. Зокрема, йшлося про фортифікації та енергетику.

Зеленський наголосив, що голови ОВА мають оперативно провести зустрічі з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання у громадах проблем безпеки, енергетики, опалювального періоду й навчального процесу.

Окрім того, президент доручив налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів. За словами Зеленського, це питання він обговорював із губернаторами під час візиту до США. За його словами, йшлося про можливу співпрацю в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.

"Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег", – сказав Володимир Зеленський.