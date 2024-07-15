Зеленський доручив керівникам ОВА налагодити регіональну співпрацю з представниками американських штатів
Президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних військових адміністрацій налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів
Про це йшлося під час наради Зеленського з очільниками ОВА, повідомила пресслужба Офісу президента.
Під час наради з начальниками обласних військових адміністрацій України Зеленський заслухав доповідь щодо оперативної ситуації. Зокрема, йшлося про фортифікації та енергетику.
Зеленський наголосив, що голови ОВА мають оперативно провести зустрічі з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання у громадах проблем безпеки, енергетики, опалювального періоду й навчального процесу.
Окрім того, президент доручив налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів. За словами Зеленського, це питання він обговорював із губернаторами під час візиту до США. За його словами, йшлося про можливу співпрацю в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.
"Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег", – сказав Володимир Зеленський.
- Президент України Володимир Зеленський узяв участь у саміті НАТО, який відбувався 9-11 липня у Вашингтоні. Там він провів низку зустрічей з лідерами країн Альянсу, генсеком НАТО, американськими конгресменами та губернаторами американських штатів.
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